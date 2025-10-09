Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Б ританската принцеса на Уелс, Кейт Мидълтън, предупреди, че смартфоните и другите дигитални устройства играят ключова роля в „епидемията от отчуждение“, която застрашава развитието на младите хора, съобщи Ройтерс.

„Докато дигиталните устройства обещават да ни свързват, те всъщност правят точно обратното“, пише съпругата на принц Уилям в есе, съвместно с професор Робърт Уолдингър от Медицинското училище на Харвард.

Кейт Мидълтън, майка на три деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) – отбелязва, че предизвикателството е „особено остро“ за бебетата и малките деца, родени в свят, потопен в цифрови технологии. В интервю с актьора Юджийн Леви за неговото пътешественическо предаване, излъчено миналата седмица, принц Уилям добавя, че на никое от децата им не е позволено да използва телефон.

„Ние отглеждаме поколение, което може би е „по-свързано“ от всяко друго в историята, но в същото време е по-изолирано, по-самотно и по-малко подготвено да изгражда топли и значими отношения – основата на здравословния живот според изследванията“, пише Кейт Мидълтън.

Тя цитира проучването на Харвард за развитието на пълнолетни – най-продължителното изследване в света по този въпрос – което показва, че най-добрият индикатор за щастлив и здравословен живот е броят и качеството на индивидуалните връзки с другите.

„Бебета и деца, отгледани с внимание и любов, развиват по-добре социални и емоционални умения, които им позволяват като възрастни да изграждат любящи партньорства, семейства и общности. Това е най-ценният дар, който можем да оставим на децата си“, добавя принцесата.