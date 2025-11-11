„Криенето не помага“: Принц Уилям си спомни как Кейт е споделила за рака с децата им

П ринцът на Уелс разказа как той и съпругата му Катрин са подходили към това да споделят с децата си трудните моменти, през които семейството е преминало през последните две години — включително диагнозите за рак на принцесата и на крал Чарлз, пише ВВС.

„Избираме да общуваме много повече с децата си… В повечето случаи криенето на неща от тях просто не работи“, каза принц Уилям по време на интервю в Бразилия.

„Всяко семейство има свои собствени трудности и предизвикателства. Това е много индивидуално – зависи от момента и от това как се справяте с подобни ситуации“, добави той.

Принцът посети латиноамериканската страна за първи път миналата седмица, за да отбележи петата церемония по връчването на наградите Earthshot, чийто основател и президент е самият той.

Наградата отличава хора с иновативни идеи за справяне с екологични проблеми, които засягат планетата. Всеки победител в отделна категория получава по 1 милион паунда, за да доразвие проекта си.

В разговор с бразилския телевизионен водещ Лучано Хък в Рио де Жанейро, проведен преди церемонията на 5 ноември, принц Уилям беше попитан как двамата с Катрин са се справяли с трудностите през последните две години.

„Понякога имаш чувството, че споделяш прекалено много с децата“, каза той. Уилям е баща на 12-годишния принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и седемгодишния принц Луи.

„Но в повечето случаи, когато се опиташ да скриеш нещо от тях, това не помага. Затова им обясняваме как се чувстваме, защо се случват определени неща, даваме им различни гледни точки, за да разберат по-добре ситуацията. Така те се отпускат повече, вместо да се тревожат какво крием от тях.“

„Когато няма отговори, се появяват още повече въпроси“, добави принцът.

„Но винаги трябва да се намери баланс“, продължи той. „Колко да кажеш? Какво точно да кажеш? Кога да го направиш? Няма наръчник за това как да бъдеш родител – просто трябва да действаш според усещането си.“

Принцесата на Уелс разкри през януари, че е в ремисия след лечението си от рак. Крал Чарлз все още продължава своята терапия.

В интервюто, което обхваща широк кръг теми, принц Уилям споделя и за възпитанието на децата – включително решението те да нямат мобилни телефони.

„Наистина е трудно. Децата ни нямат телефони. Мисля, че когато Джордж тръгне в средното училище, може би ще получи телефон, но с ограничен достъп“, каза той.

„Има момент, в който това се превръща в напрегната тема, но Джордж разбира защо. Обясняваме му защо не смятаме, че е правилно, и отново въпросът опира до достъпа до интернет.“

„Децата имат достъп до твърде много неща онлайн, които не е нужно да виждат“, допълни принцът.

Той разказа още, че или той, или Катрин водят децата на училище почти всеки ден, като с усмивка се нарече „таксиметров шофьор“.

Говорейки за наградата Earthshot, която тази година се проведе в Бразилия за първи път, принц Уилям отбеляза:

„Намираме се по средата на десетилетието на промяната, което определихме като решаващо. Ако искаме да оставим трайно наследство и да променим начина, по който защитаваме, възстановяваме и живеем на планетата, трябва да действаме именно сега.“

На въпрос дали е доволен от напредъка на Earthshot и от глобалното лидерство в областта на климата и околната среда, той отговори:

„Да, мисля, че постигнахме напредък. Но, разбира се, има още много какво да се направи.“

Сред тазгодишните носители на наградата са проект за възстановяване на тропическите гори и инициатива за глобален океански договор.

След посещението си в Рио де Жанейро местните власти обявиха, че ще направят принц Уилям почетен гражданин на града, известен със своите жители – кариоките.