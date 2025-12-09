Любопитно

Скритата пола на принцеса Кейт за 1 700 паунда предизвика разгорещени спорове

Принцеса Кейт впечатли на коледната служба „Заедно на Коледа“ с пола на Miu Miu за 1 700 паунда, украсена с кристали. Дизайнерската ѝ визия предизвика спор сред фенове, но стилистите я определят като модерна и елегантна

9 декември 2025, 11:15
Скритата пола на принцеса Кейт за 1 700 паунда предизвика разгорещени спорове
П ринцесата на Уелс беше перфектната домакиня, когато на 5 декември посрещна представители на обществото и други членове на кралското семейство в Уестминстърското абатство за ежегодната коледна служба „Заедно на Коледа“, съобщи Hello!.

Събитието през 2025 г. беше посветено на „вас и любовта, която сте показали“ и събра хора, посветили се на благотворителност, доброволци, пациенти с онкологични заболявания и всички, които са проявили „любов, радост и състрадание към другите в момент на нужда“.

Кейт, 43, носеше елегантна тъмнозелена палто-рокля на Catherine Walker, под която беше скрита пола, която обаче раздели кралските фенове. Полата, идентифицирана от Royal Fashion Daily в Instagram като „Crystal-Embellished Pleated Wool Tartan Midi Skirt“ на Miu Miu, струва 1 690 паунда.

Изборът на Miu Miu – марка, която тя предпочита за празнични визии още от 2017 г. – показва продължаващия ѝ афинитет към високата мода, съчетаваща класически стил с модерни детайли.

Източник: Getty Images

Празничната пола на Кейт, обсипана с кристали

Полата е изработена от вълнен тартан в традиционните за сезона червено и зелено, а малките кристали ѝ придават блясък и празничност. Тартанът е класически избор за зимата – исторически предпочитан в Шотландия заради топлото вълнено платно.

Но не всички фенове оцениха дизайнерската находка. Някои коментираха, че цената е прекалено висока: „Уау, колко струва тази пола?! На тази цена трябва да е обсипана с диаманти“, шегува се един потребител. Друг допълва: „Сигурно мога да намеря подобна пола и да я украсa за по-малко пари“.

Въпреки критиките, много почитатели бяха възхитени от избора на Кейт: „Обсебена съм! Целият стил е страхотен! Дано видим полата отново“, пише фен онлайн.

Източник: Getty Images

Мнението на стилистите

Модният стилист Констанс Ричардсън коментира:

„Принцесата на Уелс постигна безупречна празнична визия, съчетавайки тъмнозеленото палто на Catherine Walker с полата на Miu Miu, която придава модерен блясък на традиционния каре мотив.“

Тя допълва, че визията може лесно да бъде пресъздадена у дома: нужна е обикновена тартан пола и кристали за пришиване или залепване, които могат да се намерят евтино. Поставят се по гънките или талията за светлинен ефект – бюджетен начин да се доближим до елегантния коледен стил на Кейт.

Стилът на Кейт в детайли

Кейт комбинира зеленото палто и полата с черни велурени ботуши Ralph Lauren и добави луксозен акцент с обеци „Tsar Star Studs and Drop Earrings“ на Robinson Pelham, оценени на 10 560 паунда.

Това не е първият път, в който тя залага на тартан. През 2018 г. тя носеше червена каре пола на Emilia Wickstead на събитие в Кенсингтънския дворец. Тогава я съчета с прилепнала кашмирена жилетка и ботуши – доказателство, че този принт може да изглежда стилно и подходящо за всяка възраст.

