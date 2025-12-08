Рядка снимка разкри тайната на принцеса Кейт за закрепване на тежката тиара

З а принцесата на Уелс носенето на тежки тиари на официални събития е нещо обичайно – съвсем наскоро тя дебютира с рядко виждана тиара от времето на кралица Виктория по време на германския държавен банкет. Тя е носила тиари с всякакви размери, форми и блясък, но може би най-впечатляващо е, че косата й винаги изглежда идеално подредена. Рядка снимка разкри умния начин, по който съпругата на принц Уилям поддържа тиарите си перфектни през цялата вечер – без нито една ластичка или фиба за коса, пише Hello! .

Кейт се присъедини към крал Чарлз и другите членове на кралското семейство в замъка Уиндзор на 3 декември за звездно парти в чест на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер и съпругата му Елке Бюденбендер по време на първата нощ от тридневното им посещение във Великобритания. Принцесата на Уелс изглеждаше величествено в синя рокля на Джени Пакъм с наметало. Най-забележителният детайл обаче беше Ориенталската тиара, поставена върху дългата й коса, която беше оформена в гламурни вълни.

Главният аксесоар – най-голямата диамантена тиара на кралското семейство досега – стоеше перфектно центрирана на главата на Кейт, докато тя влиза в залата за банкета. Но снимка, направена отзад по време на вечерта, разкрива как тя е умело закрепена. Изглежда, че тиарата е закрепена чрез вързване на кичури от собствената й коса като импровизирана ластичка. Тайната беше разкрита, когато Кейт се обърна, за да говори със свекъра си, крал Чарлз, който седеше близо до нея на масата.

Рядка и историческа тиара на Кейт

Появата на Кейт на банкета с Ориенталската тиара беше първият път, когато тя е носила тази историческа тиара, която е част от кралското семейство от доста време. Тя е направена за кралица Виктория през 1853 г. и проектирана от нейния съпруг, принц Албърт. По-късно е променена от кралица Александра и е предадена от Кралицата Майка на кралица Елизабет II, която я е носила само веднъж по време на 70-годишното си управление – през 2005 г. по време на пътуване до Малта.

Не само че тиарата не е била показвана в продължение на 20 години преди появата на Кейт на държавния банкет, но се твърди, че има строга забрана кой може да я носи. Според кралския бижутер, тиарата може да бъде носена само от бъдещи кралици и съпруги на крале, както е посочила първоначалната й собственичка, кралица Виктория, в завещанието си. Дъщерята на Виктория по закон, кралица Александра, е била следващата, която я е носила.

Колекцията от тиари на Кейт

Принцесата на Уелс е носила само пет тиари през своите 13 години в кралското семейство, запазвайки богатата си колекция за най-величествените събития. На сватбата си с принц Уилям през 2011 г. тя носеше тиарата Cartier Halo, която има специална кралска история като сватбен подарък от крал Джордж VI за Кралицата Майка.

Тя е носила и Lotus Flower Tiara, Lover’s Knot Tiara – любима на покойната й свекърва, принцеса Даяна, и Strathmore Rose Tiara, която първоначално е принадлежала на Кралицата Майка.