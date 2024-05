Разкриха защо на жените винаги им е по-студено

В сеобщопризнат стереотип е, че жена на стайна температура трябва да има палто. Но дали това е научна истина?

Ако оставим настрана чистото наблюдение, много малко контролирани проучвания са изследвали как мъжкото и женското тяло издържат на ниски температури.

Ново проучване изненада изследователите от Националния институт по здравеопазване на САЩ (NIH), като установи, че няма разлика между половете във възприемането на студена стая и много малки разлики между половете във физиологичната реакция към нея.

По време на изследването група от 28 мъже и жени прекарват пет часа в стая с контролирана температура, облечени в ризи, къси панталони или поли и чорапи. Всеки ден участниците са били физически наблюдавани и анкетирани за комфорта им, докато температурата е варирала между 17 и 31 ºC.

Противно на това, което изследователите от NIH са очаквали да установят, жените в проучването са имали малко по-висока основна телесна температура при по-ниски температури, отколкото мъжете.

Не са наблюдавани полови различия в усвояването на глюкоза, мускулната електрическа

активността, температурата на кожата или индуцираната от студа термогенеза.

