Разкриха официалния десерт за платинения юбилей на кралица Елизабет II

Е дна от най-известните кулинарки в света - Мери Бери, избра официалния десерт за платинения юбилей на кралица Елизабет Втора, съобщи Би Би Си.

Той е лимонов крем с бисквити амарети и швейцарско руло, приготвен от Джема Мелвин.

След оспорвано състезание и дегустация, известната телевизионна водеща и кулинар Мери Бери го определи като „абсолютно чудесен“.

VIDEO: Jemma Melvin, who learnt to bake on her nan’s knee, beat 5000 other contestants to create the official pudding of Queen Elizabeth II’s Platinum Jubilee. She calls her lemon Swiss roll and amaretti trifle "a tribute to three amazing women: my gran, my nan and the queen." pic.twitter.com/delvVB1s6t