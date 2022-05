Каква е оригиналната рецепта за "пилето на кралица Елизабет"?

П оширано пиле в кремообразен къри сос: Анджела Ууд с гордост си спомня ястието, сервирано за коронацията на Елизабет Втора през 1953 г., превърнало се в класика на британската гастрономия и за чието създаване тя е помогнала, предаде Франс прес.

Предлагано като готово ястие в супермаркетите, като пълнеж за сандвичи или като вариация в готварските книги, "коронационното пиле" или "пилето на кралица Елизабет" се е превърнало в неразделна част от кулинарния пейзаж на Обединеното кралство.

"Рецептата обаче не е същата, това е просто майонеза, към която е добавено малко къри", споделя 89-годишната Анджела Ууд от дома си в Кимболтън, Кембриджшър, като не крие, че тези модерни версии искрено я забавляват.

Анджела е на 19 години, когато като ученичка в "Кордон Бльо" в Уинкфийлд, близо до замъка Уиндзор, получава задачата да усъвършенства рецептата, създадена от директорката на кулинарното училище Констънс Спрай, която трябва да организира банкета за чуждестранните високопоставени гости след церемонията по коронацията на 2 юни 1953 г.

Елизабет Втора, която на 21 април стана на 96 години, се възкачва на трона на 6 февруари 1952 г. след смъртта на баща си, крал Джордж Шести. Датата бележи началото на рекордното ѝ за британски монарх властване.

"Трябваше да е леко пикантно, но не прекалено, за да се хареса на всички." Друго ограничение беше, че ястието трябваше да бъде приготвено предварително, следователно трябваше да е студено", разказва Анджела Ууд.

"Колкото до съставките, те трябваше да са лесно достъпни в Обединеното кралство. Вносът на храни все още беше ограничен - дори за кралски банкет, а порционите, наложени по време на Втората световна война, все още не бяха напълно отменени", допълва тя.

След като получава задачата, Анджела Ууд се захваща с готвене, като експериментира "два или три пъти седмично, в продължение на три или четири седмици". "Непрекъснато варяхме пилета, добавяйки или премахвайки съставки, търсейки правилния баланс", спомня си тя.

