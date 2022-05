От Бъкингамския дворец разкриха подробности за юбилея на кралица Елизабет II

Н якои от най-големите световни звезди в "развлекателната индустрия“ ще се съберат в Лондон, за да отбележат платинения юбилей от управлението на кралицата Елизабет II, обявиха от Бъкингамския дворец.

Звездите ще посетят столицата на Великобритания в началото на месец юни, когато ще бъдат тържествата по повод седемдесет години на трона на най-дълго управлявалия монарх в историята на страната. Програмата за честванията от 2 юни до 5 юни е наситена с много събития, отдаващи почит на кралица Елизабет Втора, която се възкачва на британския престол през 1952 г., след смъртта на баща си крал Джордж Шести. Тогава тя е едва на 26 години.

Музикантите ще се изявят основно в последните два дни на официалните чествания - на 4 юни е планиран грандиозен концерт пред Бъкингамския дворец. В него ще вземат участие множество звезди под акомпанимента на голям оркестър. От кралския двор са доста пестеливи относно участниците в събитието и не съобщават имена.

Сигурно е обаче, че в него ще се включи британският изпълнител Джордж Езра. “Не мога да не кажа колко съм развълнуван, че ще участвам в концерта за платинения юбилей на кралицата, каква невероятна чест ми е отдадена”, похвали се той в съобщение, което разпространи в социалните мрежи.

Медиите на Острова твърдят, че към Езра на сцената ще се присъединят Стиви Уондър, Елтън Джон, Шърли Беси, вероятно Пол Маккартни и Род Стюарт, Клиф Ричард, който е смятан за един от любимите изпълнители на кралицата. В шоуто участие ще вземат също популярни филмови и телевизионни актьори, както и представители на други сектори от развлекателната индустрия.

От Бъкингамския дворец обаче засега мълчат не само за ангажираните изпълнители, но и дали кралица Елизабет II ще присъства. От известно време тя има проблеми с придвижването и пропуска значителна част от официалните си ангажименти, като е замествана от други членове на кралския двор.

Queen pulls out of reading the Queen's Speech at this year's State Opening of Parliament, Buckingham Palace announceshttps://t.co/cayUkH8reg