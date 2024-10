Разкриха какво са си казали Никол Кидман и Салма Хайек по време на спора им на ревю

Ч етец по устните разкри какво може би са си казали Никол Кидман и Салма Хайек във видеозаписа, разпространен от Седмицата на модата в Париж.

В клипа се вижда как 57-годишната Кидман и 58-годишната Хайек привидно споделят напрегнат момент по време на ревюто на Balenciaga пред куп фотографи на 30 септември. По това време дамите се появиха заедно с Кейти Пери, която беше встрани, когато се случи предполагаемият напрегнат момент.

Lip reader reveals what Nicole Kidman and Salma Hayek said to each other during icy fashion show interaction https://t.co/AB4aiDoSZw pic.twitter.com/DxsyAtOSMr