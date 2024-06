Като близначки: Никол Кидман и дъщеря ѝ привлякоха вниманието в Париж

Н икол Кидман и нейната 15-годишна дъщеря Сънди Роуз се появиха в стилни черни рокли, докато присъстваха на модното шоу на Balenciaga в Парижката седмица на модата в сряда.

57-годишната актриса носеше искряща разкроена черна рокля с къси ръкави от испанската модна къща, която пасваше идеално на извивките ѝ.

Тя съчета роклята с елегантни черни слънчеви очила и черни обувки с остри връхчета, оставяйки гладката си руса коса да се спуска свободно.

Сънди Роуз, която Кидман споделя със съпруга си Кийт Ърбан, изглеждаше като копие на майка си в подобен изцяло черен ансамбъл от Balenciaga.

Тийнейджърката също носеше черна рокля с висока яка, въпреки че нейната беше мини кадифена рокля с дълги ръкави, която тя съчета с черен чорапогащник и обувки.

Сънди отразяваше външния вид на майка си, като също носеше черни слънчеви очила и беше със спусната коса.

Двете пристигнаха заедно на звездното шоу в черен джип.

Кидман изглеждаше в приповдигнато настроение и се усмихваше пред камерите, докато детето ѝ самоуверено позираше на фотографите.

