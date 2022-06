Разберете колко дълго ще живеете чрез този тест

Н ово проучване показва, че способността да стоите на един крак поне 10 секунди е силно свързана с по-нисък риск от смърт през следващите 7 години.

Според констатациите хората на средна възраст и по-възрастните, които не са могли да изпълнят 10-секундния тест, са имали почти четири пъти по-голяма вероятност да умрат от каквато и да е причина (инфаркт, инсулт, рак и други) през следващите години от тези, които могли да издържат на изпитанието.

Д-р Клаудио Гил Араужо, директор в Клиниката за медицински упражнения "CLINIMEX" в Рио де Жанейро, Бразилия, който ръководи проучването, нарече резултатите „страхотни“.

Констатациите са били качени в British Journal of Sports Medicine.

Изследователите знаят поне от половин век, че балансът и смъртността са свързани. Една от причините са паданията: в световен мащаб близо 700 000 души всяка година умират в резултат на падане, според Световната здравна организация (СЗО). Повече от 37 милиона падания годишно изискват медицинска помощ. Но както показва новото проучване, паданията не са единственият проблем.

Араужо и неговите колеги работят върху начини за подобряване на баланса и силата на хората с напредването на възрастта. В допълнение към теста за издръжливост, по-рано те разработват и друг тест, който показва, че способността на човек да се изправя от седнало положение на пода също показва колко дълго ще живее той.

В новото проучване са участвали 1702 души в Бразилия, от които 68% са мъже, на възраст 51-75 години.

През 2008 г. екипът въвежда теста за изправяне, който включва балансиране на един крак. Хората, участващи в проучването, получавали три опита да запазят тази поза за поне 10 секунди.

Проучването показва, че издръжливостта намалявала с възрастта. Въпреки че 20% от хората в проучването като цяло не могли да стоят на един крак за 10 секунди, тази цифра се увеличила до около 70% за тези на възраст 76-80 години и близо 90% за тези на възраст 81-85 години. От 85-годишните в проучването само двама са успели да завършат теста за изправено положение, казва Араужо.

На около 70-годишна възраст половината от хората не могли да завършат 10-секундния тест. За средно 7 години проследяване 17,5% от хората, които не са могли да се справят с теста, са починали, в сравнение с 4,5% от тези, които са могли да издържат, сочи проучването.

След отчитане на възрастта и много други рискови фактори като диабет, индекс на телесна маса и анамнеза за сърдечно заболяване, хората, които не са успели да завършат теста за изправяне, са имали 84% по-голяма вероятност да умрат от каквато и да е причина през периода на изследването, отколкото техните връстници с по-добър баланс.

