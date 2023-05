Първото бебе с ДНК от трима души се роди във Великобритания

П ървото бебе с ДНК от трима души се е родило във Великобритания след специална ин витро процедура, съобщиха от регулатора на раждаемостта, предаде ДПА.

Според съобщенията Органът за оплождане и ембриология на човека (Human Fertilisation and Embryology Authority - HFEA) потвърждава, че към 20 април т.г. в Обединеното кралство са родени "по-малко от пет" бебета след лечение с митохондриално донорство (mitochondrial donation treatment - MDT).

HFEA не дава повече подробности, за да избегне идентифицирането на семействата, съобщава в. "Гардиън", след като получава информацията.

Целта на лечението е да се избегне предаването от жените на дефектни гени в митохондриите - малки пръчковидни електроцентрали в клетките, които осигуряват енергия - и да се предотврати наследяването на заболявания от децата.

Техниката включва даване на жена на бебе от ин витро с ДНК от трима души.

Бебето ще има ядрена ДНК от майка си и баща си, която определя ключови характеристики като личност и цвят на очите.

Освен това то ще има малко количество митохондриална ДНК, осигурена от жена донор - третият "родител".

Великобритания стана първата страна в света, която официално разреши митохондриалната заместителна терапия (МЗТ), когато през 2017 г. HFEA даде предпазливо зелена светлина на процедурата.

През 2018 г. лекарите в Центъра за репродуктивна медицина "Лайф" в Нюкасъл получиха разрешение от HFEA да направят MЗT на две жени.

През 2015 г. депутати и лордове проправиха пътя за промяната, като гласуваха за промяна на Закона за човешкото оплождане и ембриология, който определя правната рамка за изследвания и лечение на безплодието.