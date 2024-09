Първият човек, убит от робот, е починал преди 45 години

Н а 25 януари 1979 г. Робърт Уилямс става първият регистриран човек, убит от робот. Първият по рода си смъртен случай е настъпил в САЩ преди повече от 45 години, но това далеч не е последният смъртен случай в ръцете на роботизирана система.

(Във видеото може да научите повече за: Създадоха болница, в която ще работят лекари-роботи)

Уилямс е 25-годишен служител в завода за отливки на Ford Motor Company във Флат Рок, Мичиган. В този ден през 1979 г. той работи със система за изтегляне на части, която премества отливки и други материали от една част на завода в друга.

Имало е подозрение, че е възникнала неизправност, тъй като машината е работила бавно, затова Уилямс се е качил на третия етаж на стелаж, при което е бил „ударен отзад и смазан“ от механично рамо, според съдебните документи.

В новинарски репортаж за съдебната битка се посочва, че роботът е продължил да работи, докато Уилямс е лежал мъртъв в продължение на 30 минути, докато колегите му разберат какво се е случило.

The First Person Ever Killed By A Robot Died 45 Years Agohttps://t.co/gVILFYJqfK