Зъболекар робот извърши първата в света напълно автоматизирана процедура

З а първи път в света робот извърши напълно автоматизирана стоматологична процедура върху човек.

Технологията включва роботизирана ръка - заедно с изкуствен интелект и 3D изображения - за извършване на стоматологични дейности.

Базираната в САЩ компания Perceptive твърди, че нейната технология има за цел да бъде по-точна и по-бърза при извършването на процедури, включително пломби и коронки.

