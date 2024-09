Първата частна космическа разходка нарушава договор от Студената война

П ървата частна космическа разходка ще остане в историята, но може да се окаже незаконна.

Причината-не е под надзора на правителствена агенция.

В резултат на това експертите смятат, че тя ще бъде в нарушение на десетилетен договор от Студената война.

SpaceX изстреля екипаж от четирима частни астронавти за първата в историята частна космическа разходка.

Милиардер предприемач, пенсиониран военен пилот на изтребител и двама служители на SpaceX се отправиха в Космоса, облечени в новите скафандри на компанията и преработения космически кораб за мисията Polaris Dawn, която стартира във вторник сутринта от космическия център „Кенеди“ във Флорида.

В разгара на космическата надпревара през 1967 г. САЩ и Съветският съюз бяха сред световните сили, които се съгласиха да подпишат споразумение, постигнато с посредничеството на Организацията на обединените нации - Договор за принципите, регулиращи дейността на държавите по изследване и използване на космическото пространство, включително Луната и други небесни тела, който сега е по-известен като Договор за космическото пространство (ДКП).

Произхождащ от сделки, свързани със суверенитета на Антарктида, той е запомнен най-вече с частите, които задължават участващите страни да съхраняват мощните си ядрени оръжия на Земята, а не в Космоса.

Но също така тези държави се ангажираха, че изследването на космическото пространство ще бъде в полза на цялото човечество, а не нова граница, която трябва да бъде завладяна.

И, което е много важно в случая с частната мисия, тя също така определи ролята на частните организации в Космоса.

Съгласно член VI от споразумението: „Дейностите на неправителствените организации в космическото пространство, включително на Луната и други небесни тела, изискват разрешение и постоянен надзор от съответната държава - страна по Договора.“

На практика държавите, които се присъединят към надзора, ще носят отговорност за космическата дейност, стартирана от тяхна територия, и ще носят отговорност за нея в случай на инциденти.

Томасо Сгоба, изпълнителен директор на базираната в Нидерландия Международна асоциация за развитие на космическата безопасност, беше категоричен какво означава това за Polaris Dawn.

„Това е мисия, която нарушава член VI от Договора за космическото пространство“, каза той пред Al Jazeera.

„Това е добре познат проблем, който, разбира се, има история.“

Рам Джаху, бивш директор на Института по въздушно и космическо право към Университета Макгил, заяви пред медията, че съответният раздел от договора е бил от решаващо значение за договарянето на договора - тъй като САЩ са искали частни компании да играят роля, но Съветският съюз е искал да участват само държави.

„Така беше направен компромис за частни компании, които подлежат на разрешение, оторизация, надзор и отговорност от съответните държави, и това е от основно значение“, каза той.

„Договорът е по-валиден днес, а трябва да бъде валиден и утре. Ако [член VI] не беше приет, щеше да е невъзможно да има този договор“.

Какво знаем за първата частна космическа разходка

Това е най-рискованата частна космическа мисия досега - в миналото само висококвалифицирани и добре финансирани правителствени астронавти са правили космически разходки.

