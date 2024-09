5, 4, 3, 2, 1... Милиардер излетя за първата частна космическа разходка

5, 4, 3, 2, 1... Четирима астронавти излетяха за първата частна космическа разходка с мисията Polaris Dawn, финансирана от милиардера Джаред Айзъкман, който също е на борда.

SpaceX показа снимки и видео на живо на Анна Менон, Скот Потийт, Джаред Айзъкман и Сара Гилис в ракетата Falcon 9 и проследи изстрелването на мисията, съобщи ВВС.

Мисията Polaris Dawn се опита да стартира миналия месец.

Watch live as Falcon 9 launches the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew on a multi-day mission orbiting Earth https://t.co/u1KqQx5AFr