Учени наблюдаваха малка звезда, поглъщаща по-голяма

З вездите в галактиката имат партньор и се поглъщат една друга, съобщава Ройтерс. За разлика от Слънцето почти половината звезди в Млечния път си взаимодействат една с друга.



Отношенията между две звезди се наричат бинарна система. През тази седмица беше описан „провала“ на един от тези "звездни бракове". Двойката звезди започват да се въртят една около друга за период от 51 минути. Подобен орбитален период е познат при рядък клас бинарни звезди. Накрая едната звезда поглъща другата.



Двете наблюдавани звезди се намират на около 3000 светлинни години от Земята в посока съзвездието Херкулес. Една светлинна година се равнява на разстоянието, което светлината изминава за една година, около 9,5 млрд. км.

