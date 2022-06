Мъглявината Тарантула разкри още тайни за звездите

А строноми успяха да надникнат в мъглявината Тарантула и да разберат още за динамиката на образуването на звезди, предаде Ройтерс.

Тя представлява огромен облак от газ и прах в съседство с нашата галактика.

Изследването на международен екип от учени е под ръководството на специалисти от университета на Илинойс, САЩ.

Астрономите казват, че чрез наблюденията си са получили нови познания за взаимодействието между непреодолимата сила на гравитацията, която движи образуването на звезди, и огромните количества енергия, отделяни от масивните млади звезди. Те могат да попречат на образуването на нови обекти.

Мъглявината Тарантула, намираща се в сателитната галактика на Млечния път, наречена Голям Магеланов облак, е мрежа от звезди, газ и прах. Тя се намира на около 170 000 светлинни години от Земята. Наречена е така, защото част от структурата й прилича на светещи нишки от газ, прах и звезди, напомнящи на крака на паяк.

Европейската южна обсерватория разпространи изображение на мъглявината Тарантула, показващо тънки газови облаци, които могат да бъдат остатъци от по-големи, разкъсани от енергия, освободена от масивни млади звезди.

"Виждаме звезди, които се образуват там, където има много газ и прах, а определено има много от него в мъглявината Тарантула", обяснява астрофизикът Гуидо де Марки от базирания в Нидерландия Европейски център за космически изследвания и технологии, част от Европейската космическа агенция. Той е един от авторите на изследването, публикувано в изданието "Астрофизикъл джърнъл".

