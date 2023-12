Котките - опустошители на дивата природа

П ървото проучване за определяне на количеството животински видове, която котките консумират в световен мащаб, показва, че „милите писани“ оказват значително въздействие върху дивата природа, пише „Гардиън“.

Котките може и да са обожавани домашни любимци на хората, но те са и много ефективни убийци, сочи проучване, което показва, че те изяждат над 2000 вида в световен мащаб - включително стотици, които са от значение за опазването на природата.

Is it time to end cats’ right to roam? I firmly believe the answer is yes. Cats have a significant negative impact on wildlife, they can be perfectly happy indoors (+/or with catios, leash training, etc) & it's safer for your cat to be inside. https://t.co/ttpaw4M4Qd @guardian