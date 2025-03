20 години по-късно: Сватбената рокля на Мелания Тръмп отиде на търг

С ватбената рокля на Мелания Тръмп от 2005 г. се предполага, че е обявена на търг за по-малка сума от половината от първоначалната й цена – и изглежда напълно различно.

Роклята, носена от първата дама на Съединените щати, за да се омъжи за Доналд Тръмп в Палм Бийч, Флорида, преди 20 години, тежеше точно 27 кг и струваше 100 000 долара, според Page Six.

Сега изглежда, че тя е обявена на търг за значително по-ниска сума. Продавачът в eBay, под името Svjabc1, пусна роклята за 45 000 долара, след като заяви, че е купила роклята по поръчка за 70 000 долара, за да я носи на собствената си сватба през 2010 г.

"Булчинска рокля на Christian Dior, специално проектирана от Джон Галиано за сватбата на Мелания Тръмп с Доналд Тръмп.", се казва в описанието на артикула.

На снимки, споделени от продавача онлайн, Мелания може да се види да върви ръка за ръка с Тръмп по пътеката в оригиналната сатенена рокля в цвят слонова кост.

„Тази рокля имаше повече от 500 часа ръчно ушити кристални мъниста, кристали Сваровски бяха използвани с 4 метров шлейф“, продължава описанието на списъка, заедно с екранна снимка на Мелания в историческата рокля на корицата на Vogue от февруари 2005 г., заснета от Марио Тестино. Изображенията на роклята за продажба показва множество мъниста, пълзящи нагоре по някога обикновения корсаж с две презрамки и сатенен пояс на талията.

