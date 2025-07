Мелания Тръмп копира емблематичния танц на мъжа си

П ървата дама Мелания Тръмп сякаш имитира емблематичния „танц на Тръмп“ на балкона на Белия дом в петък вечерта, откъдето двойката наблюдаваше фойерверки за Деня на независимостта над столицата на страната, съобщава „Нюзуик” (Newsweek).

Доналд Тръмп стоеше до съпругата си на балкона на Белия дом, докато гледаше фойерверки, организирани в чест на 249-ата годишнина от Декларацията за независимост на САЩ в петък. В един момент, докато „YMCA“ се пускаше през високоговорител, Тръмп започна своя емблематичен танц, носейки бяла шапка с надпис „Make America Great Again“ („Да направим Америка велика отново”).

Под овациите на събралата се тълпа, Мелания сякаш имитира танца на съпруга си,

макар че за разлика от него, тя държеше дланите си протегнати, вместо свити в юмрук. Клип с танцуващата Мелания беше публикуван в социалната мрежа X (бивша Twitter), от Fox News, където получи над 16 900 гледания и 174 харесвания от други потребители.

🔥🇺🇸 MELANIA JOINS IN ON THE TRUMP DANCE TO YMCA AT THE WHITE HOUSE!



Ending the MOST MEMORABLE 4TH OF JULY in modern history, Melania joined the President for his iconic dance moves — pure PATRIOTIC ENERGY!



This is what AMERICA FIRST looks like, and the radical left can't… pic.twitter.com/APwFqSrYO1