Проклятието на "Летящия холандец" и призракът на Окику: Най-любопитните истории за духове

П ризраците са част от човешкия фолклор и легенди от векове. Историите за тях пленяват въображението ни и причиняват тръпки по гърба.

От древен Рим до съвременна Япония, някои от най-известните истории за духове се предават от поколение на поколение. А произходът на някои от най-популярните истории за призраци само допринася за техния вековен живот.

1. Бялата дама от Лондонската кула: Ан Болейн или набеден крадец

Anne Boleyn’s ghost haunts many locations, including the Tower of London, Windsor Castle and Hampton Court. Her spectral carriage races past Blickling Hall and each Christmas, she manifests at Hever Castle, under an oak tree where she and Henry VIII once courted. #FaustianFriday pic.twitter.com/mRg01EB2Cn — Kerria (@Kerria) December 24, 2021

Бялата дама е добре познат призрак от Лондонската кула и се смята, че обитава параклиса на "Свети Петър ад Винкула". Според легендата, Бялата дама някога била жена, която била погрешно обвинена в престъпление и екзекутирана в Тауър.

Има няколко разказа за произхода на Бялата дама, включително един за млада жена, лъжливо обвинена в кражба от покоите на кралицата и била екзекутирана въпреки невинността си. Друга история предполага, че Бялата дама е призракът на самата Ан Болейн, съпруга на крал Хенри VIII, която била екзекутирана в Тауър през 1536 г. и е била известна с това, че носела бяло.

Бялата дама често е описва като спокойна и красива жена с дълга коса, облечена в дълга рокля. Много хора твърдят, че са я виждали да коленичи пред олтара на параклиса, а някои съобщават, че изпитват чувство на спокойствие или комфорт в нейно присъствие.

Въпреки липсата на исторически доказателства в подкрепа на съществуването на Бялата дама, легендата за нея все още е изключително популярна. Дори днес посетителите и туристите на Лондонската кула съобщават, че виждат нейна призрачна фигура да се носи из залите.

2. Призрачният любовник на римския император Адриан, Антиной

Emperor Hadrian’s young lover: Antinous. Shown sculpture courtesy of & can be viewed at the Vatican Museums: Museo Pio-Clementino, inv. 256. Photos taken by Jastrow via the Wiki Commons. * Support us via Amazon: https://t.co/NuYmgutB7d * pic.twitter.com/xTVeBf45NN — Archaeology & Art (@archaeologyart) April 13, 2020

Легендарната, призрачна история за призрака и римския император Адриан датира от древни времена. Адриан управлявал като римски император от 117 до 138 г. сл. н. е. И бил известен с любовта си към гръцката култура и строителните си проекти, включително изграждането на стената на Адриан в Англия.

Според легендата Адриан бил преследван от призрака на любовника си Антиной, след като той се удавил в река Нил по време на пътуване до Египет през 130 г. сл. Хр. Адриан бил толкова съсипан след смъртта на Антиной, че наредил да бъдат направени негови статуи и да се поставят из цялата Римска империя.

Marble busts of the emperor Hadrian and his lover Antinous.

(Left) Bust of the emperor Hadrian. Marble sculpture. Rome, AD 125–130. (Right) Bust of Antinous. Marble portrait head. Rome, AD 130–140.



British Museum pic.twitter.com/4cIzdUV0Mw — Archaeo - Histories (@archeohistories) September 16, 2021

Съобщава се, че заради силната си скръб Адриан видял призрака на Антиной няколко пъти по време на пътуванията си. Той описал призрака като млад мъж с меланхолично изражение. Има сведения, че Адриан редовно разговарял с призрака на Антиной, молейки го за прошка, че не е успял да го спаси.

Легендата за призрачните срещи между Адриан и Антиной е била обект на много произведения на изкуството, включително картини, скулптури и литература. Историята често е била използвана като символ на любовта и непреодолимата загуба, карайки мнозина да се чудят дали духовете на тези, които обичаме, някога ни напускат.

3. Чинии за броене в задгробния живот: Легендата за призрака на Окику

1/3: Happy Halloween (a day early)! Here's some #spookyarthistory courtesy of second year M.A. student Laura Varela Mejia! Laura says, "This image is an print by Katsushika Hokusai of the ghost of Okiku, from the Japanese tale of Banchō Sarayashiki. pic.twitter.com/7vxlmHdB7I — SMU Art History (@SMUarthistory) October 30, 2020



Призракът на Окику е добре позната призрачна история в Япония от периода Едо (1603-1868). Всичко се случило в известния японски замък Химеджи, разположен в префектура Хиого.

Според легендата Окику била слугиня в замъка и отговаряла за десет ценни чинии. Един ден една от чиниите изчезнала, заради което обвинили Окику в кражба. Въпреки че твърдяла, че е невинна, тя била измъчвана и убита за това престъпление.

Според легендата след смъртта ѝ призракът ѝ започнал да обикаля замъка, броейки чиниите отново и отново. След като Окику преброяла деветата чиния, тя започвала да ридае от отчаяние, преди да започне да брои отново.

Историята за призрака на Окику е била преразказвана в много форми, включително в кабуки театър, романи и филми. Историята се е превърнала в популярна легенда в Япония и често се използва като метафора за последствията от фалшивите обвинения и колко е важно хората да бъдат третирани справедливо.

4. Проклятието на Летящия холандец и неговото безкрайно пътуване

The Flying Dutchman — Charles Temple Dix pic.twitter.com/eDLFwqaMwr — 𓊝 (@_GVNTHER_) October 31, 2023

Призракът на Летящия холандец преследва моряците от векове. Твърди се, че този легендарен прокълнат призрачен кораб е обречен да плава вечно в моретата, без никога да стигне до пристанище. Историята датира от XVII-ти век и е била преразказвана в много форми през годините, като всеки е добавял към нейната натрапчива привлекателност.

Според легендите капитанът на „Летящия холандец“ бил прокълнат заради своята арогантност и богохулство. Призрачният кораб се проявява като привидение за други моряци, придружен от зловещи светлини и странни звуци. Твърди се, че екипажът на „Летящия холандец“ е съставен от призраци и други свръхестествени същества, осъдени да плават в моретата до края на света.

Легендата за "Летящия холандец" е била вдъхновение за много произведения на изкуството, включително литература, музика и филми. Въпреки че няма исторически доказателства в подкрепа на съществуването на кораба, легендата плава из вековете човешка история, като се е превърнала във важна част от морския фолклор. Това е едно натрапчиво напомняне, че морето е място на големи мистерии и чудеса, но заедно с това е способно да породи и голям ужас.

Независимо дали са предупредителни приказки или символи на любов и загуба, древните истории за призраци никога не са преставали да пленяват въображението ни и да разпалват любопитството ни както към мистериозното, така и към свръхестественото.