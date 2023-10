Картата на духовете: Ето къде можете да срещнете призрака на Чарлз Дикенс

Е кспертът по паранормални явления д-р Пол Лий прекарал 10 години в събиране на данни за докладвани срещи с призраци и полтъргайсти, като най-накрая разкри най-обитаваните от духове градски области в Обединеното кралство.

Експертът по свръхестествени явления е повдигнал капака на „ковчега“ - местата където е имало най-много съобщения за паранормална активност през годините в Обединеното кралство. Д-р Пол Лий е документирал повече от 5500 предполагаеми случая през последните 10 години, които са включени в картата на The Mirror.

Докато повечето британци, когато става дума за страшни неща, които се случват през нощта, вероятно си мислят за калдъръмените улици на Единбург или Лондон, д-р Пол Лий е изчислил, че територията с пощенски код ME1 - покриващ Рочестър, Бъръм и Уолдам в Кент - е „най-обитаваният от духове квартал в Обединеното кралство“.

Не по-малко от 56 паранормални явления са документирани на отделни места в тези градове на Медуей. Съобщавано е за възрастна дама със „зла усмивка“ и така наречената бяла дама от замъка Рочестър, смятана за призрака на лейди Бланш дьо Варен, която била убита по време на обсадата, водена от бунтовника Симон дьо Монфор през 1264 г.

Тя умряла, след като стрела, изстреляна от годеника ѝ Ралф де Капо, отскочи от бронята на един бунтовник и пронизала сърцето ѝ. Говори се, че дамата в бяло се появява на всеки Разпети петък, за да напомня за смъртта на лейди Бланш. Зловещо усмихнатата непозната възрастна дама междувременно е била забелязана да държи затворена противопожарна врата в една от кръчмите на Рочестър.

Други доклади разказват за призрака на младо момиче, което паднало и умряло на място, което към момента е нощен клуб и дори за призрака на известния автор Чарлз Дикенс, за когото се смята, че се появява на Рочестърската царевична борса по Коледа.

UK's most haunted...



England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Northern Ireland 🇬🇧



We can argue that each of these countries harbours a dark past, but what one location do you believe gives the most haunted title to any of the above?

Or would you choose Ireland?#TheHauntedSociety pic.twitter.com/N0WONG8V8n