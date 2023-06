Хари и наркотиците! Правителството на САЩ отива на съд заради визата на принца

П равителството на САЩ ще се яви пред федерален съд следващия вторник, за да отговори на въпроси относно молбата за виза на принц Хари, след като той призна, че използвал незаконни наркотици.

The Heritage Foundation, базиран във Вашингтон, съди администрацията на Джо Байдън, за да принуди служителите да публикуват имиграционните досиета на херцога на Съсекс.

Организацията иска да знае как принцът е успял да влезе в САЩ, като се има предвид, че впоследствие той призна в мемоарите си „Spare“, че е употребявал кокаин, канабис и магически гъби.

Heritage Foundation съобщи, че делото ще се проведе пред федерален съдия на 6 юни в 14:30 ч. в съдебна зала 17 на Окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия. Правителството на САЩ също ще бъде представено.

Решение за разпечатване на имиграционните досиета може да има отражение върху статута на Хари в САЩ, тъй като признание за употреба на наркотици може да доведе до отхвърляне на молбата за виза.

Фондацията Heritage се стреми да установи дали разкритията на херцога за наркотици в мемоарите ме също са споменати в молбата му за виза.

В "Spare" Хари разкри, че за първи път е взел кокаин по време на снимачен уикенд на 17-годишна възраст. Той е направил „още няколко разкрития“ в книгата. Хари също така призна, че е халюцинирал по време на изпълнено със знаменитости събитие в Калифорния и е пушил канабис след първата си среща с Меган.

Херцогът говори в мемоарите си за своя „положителен“ опит с психеделичния наркотик аяуаска, като каза, че „ми донесе усещане за релаксация, освобождаване, комфорт, лекота, която успях да задържа за определен период от време“.

Съгласно законите на САЩ, на всеки, който признае, че е злоупотребявал с незаконни наркотици в миналото, обикновено се отказва влизане в страната. Но признанието за употреба на наркотици не ви забранява автоматично САЩ за цял живот. Всеки отказ за влизане може да бъде отменен след лично интервю в американско консулство или официална имиграционна служба, където може да бъде издаден отказ.

Фондацията Heritage твърди, че има „огромен обществен интерес“ да научи как Хари е отговорил на въпроса за наркотиците в своята кандидатура.

И те могат да имат известна увереност, че ще успеят да разпечатат документите, като се има предвид историята на властите, публикуващи имиграционни документи за публични личности.

Говорейки по-рано, г-н Гардинър - бивш старши помощник на бившия премиер Маргарет Тачър от 2000 г. до 2002 г., съветващ я по въпроси на международната политика - каза, че делото има за цел да постигне "прозрачност и отчетност". „Има много ясен обществен интерес на САЩ Хари да не получи никакво благосклонно или преференциално отношение от имиграционните власти“, добави той.

„Всяко несъответствие между данните, предоставени в молбата му за имиграция, и разкритията за употреба на наркотици в „Spare” би имало сериозни последици за правния му статут в Съединените щати. Хари трябва да приветства публикуването на неговата молба за имиграция, така че обществеността да може да види какво е поставено в молбата.“