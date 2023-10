„Призракът на гората“: Заснеха рядко срещан елен албинос в Тенеси

Е лен албинос е забелязан в Спринг Хил, Тенеси. Необикновеното животно е пленило жителите в околността.

Еленът, описван като „призрак на гората“, има снежнобяла козина, червени очи и розови уши. America Insider пише, че външният вид на животното разкрива, че то е албинос. Експертите смятат, че само един от 30 000 елена се ражда такъв.

A "ghost of the forest" as some call it, an albino deer was spotted wandering a property in Spring Hill twice this week. https://t.co/pudO6seqvD pic.twitter.com/NUduCM0gQI