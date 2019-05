Г оляма панда албинос беше заснета в специализирания резерват в китайската провинция Съчуан, съобщи в. "Дейли майл".

Снимката показва, че албинизмът съществува сред дивите панди в района.

Животното няма черни петна, а очите му са червени.

То е на една-две години, каза Ли Шън, специалист по мечките от университета в Пекин. Пандата изглежда силна и върви добре.

Това са признаци, че генетичната мутация не усложнява много живота й, макар и по-трудно да понася силното слънце. Хищниците обаче забелязват по-лесно албиносите.

Автоматична камера е направила снимката през април.

Повече от 80 процента от дивите панди живеят в провинция Съчуан, а останалите в Шанси и Гансу. Общият им брой е под 2000.

