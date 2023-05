В козината на ленивците живеят организми, които могат да ни помогнат в борбата със супербактериите

К озината на костариканските ленивци изглежда съдържа бактерии, произвеждащи антибиотици, за които учените се надяват, че могат да дадат решение на нарастващия проблем със „супербактериите“, резистентни към намаляващия арсенал от лекарства на човечеството.

Изследванията установиха, че козината на ленивците е домакин на общности насекоми, водорасли, гъбички и бактерии, наред с други микроби, някои от които могат да представляват риск за развиване на заболяване.

И все пак експертите казват, че известните бавно движещи се бозайници изглеждат изненадващо устойчиви на инфекции.

„Ако погледнете козината на ленивеца, виждате движение: там има молци, различни видове насекоми… те са обширен хабитат“, казва Макс Чавария, изследовател от Университета на Коста Рика, пред AFP.​

„Очевидно, когато има съвместно съществуване на много видове организми, трябва да има и системи, които да ги контролират“, каза той.

Чавария и екипът взимат проби от козината на костарикански трипръсти ленивци, за да проучат каква може да бъде тази система за контрол.

Това, което откриват е възможното съществуване на бактерии, произвеждащи антибиотици, които "правят възможно контролирането на пролиферацията на потенциално патогенни бактерии или инхибиране на други конкуренти" като гъбички, според проучването, публикувано в списанието Environmental Microbiology.

„Няма инфекция“

