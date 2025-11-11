Любопитно

Нова мисия жертва наградата за победителя в Big Brother

Изкусителната Сияна си издейства ценен имунитет

11 ноември 2025, 11:11
Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Изнасилена, предадена, но оцеляла:

Има ли български корени Цеца Величкович

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother

Защо Кристиан от “Игри на волята” остави живота си в Ню Йорк, за да се върне в малкото селце Аканджиево? (ВИДЕО)

Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Н аградният фонд за победителя в социалния експеримент Big Brother е в сериозна опасност. Новата мисия в най-обсъжданата къща в България постави съквартирантите в нестандартна ситуация - всяка покупка, която те направят за себе си или за общо ползване, ще струва реални пари от голямата награда за бъдещия победител.

Първите средства, извадени от общата сума от 100 000 лева, бяха седмичните покупки на участниците. Нарастващата инфлация на цените на всички стоки в Къщата доведе до това съквартирантите да успеят да закупят само няколко продукта за близо 3000 лева.

Наградният фонд пострада допълнително след наддаването между участниците за сигурен имунитет преди следващото гласуване помежду им. С най-добро предложение пред Big Brother излезе изкусителната Сияна, която получи и така желаната от всички награда.

Получилата втори шанс във формата - Михаела Василева не изневери на себе си и продължи своята традиция да споделя най-съкровените си мисли и вярвания пред останалите. Този път в центъра на нейните откровения попаднаха влюбените Стоянов и Сияна и това дали те заслужават да продължат напред в играта, което доведе до ново напрежение в Къщата.

Завръщането на Михаела също няма да остане без последствия. Всички съквартиранти ще трябва да гласуват помежду си, за да определят кой ще напусне риалити предаването на крачка от големия финал. Каква стратегия ще има всеки от тях при взимането на това сложно решение?

Не пропускайте да видите в следващия вълнуващ епизод на Big Brother във вторник, 11 ноември, от 22:00 ч. по NOVA.

Не пропускайте да видите в следващия вълнуващ епизод на Big Brother във вторник, 11 ноември, от 22:00 ч. по NOVA.

Биг Брадър Награден фонд Съквартиранти Мисия Риалити предаване Имунитет
Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България

Путин с подути ръце и стиснат юмрук - нови съмнения за здравословното му състояние

Брюксел прави свое

Руски криптомилионер и съпругата му са открити разчленени в пустинята в ОАЕ

Близо 9500 тона фалшиво сирене продадено у нас

Учени: Светофари с 4 светлини ще оптимизират трафика с до 94%

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Преди 5 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

Преди 5 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

Преди 5 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Преди 4 часа

