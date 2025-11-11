Нова мисия жертва наградата за победителя в Big Brother

Защо Кристиан от “Игри на волята” остави живота си в Ню Йорк, за да се върне в малкото селце Аканджиево? (ВИДЕО)

Н аградният фонд за победителя в социалния експеримент Big Brother е в сериозна опасност. Новата мисия в най-обсъжданата къща в България постави съквартирантите в нестандартна ситуация - всяка покупка, която те направят за себе си или за общо ползване, ще струва реални пари от голямата награда за бъдещия победител.

Първите средства, извадени от общата сума от 100 000 лева, бяха седмичните покупки на участниците. Нарастващата инфлация на цените на всички стоки в Къщата доведе до това съквартирантите да успеят да закупят само няколко продукта за близо 3000 лева.

Източник: NOVA

Наградният фонд пострада допълнително след наддаването между участниците за сигурен имунитет преди следващото гласуване помежду им. С най-добро предложение пред Big Brother излезе изкусителната Сияна, която получи и така желаната от всички награда.

Получилата втори шанс във формата - Михаела Василева не изневери на себе си и продължи своята традиция да споделя най-съкровените си мисли и вярвания пред останалите. Този път в центъра на нейните откровения попаднаха влюбените Стоянов и Сияна и това дали те заслужават да продължат напред в играта, което доведе до ново напрежение в Къщата.

Завръщането на Михаела също няма да остане без последствия. Всички съквартиранти ще трябва да гласуват помежду си, за да определят кой ще напусне риалити предаването на крачка от големия финал. Каква стратегия ще има всеки от тях при взимането на това сложно решение?

Не пропускайте да видите в следващия вълнуващ епизод на Big Brother във вторник, 11 ноември, от 22:00 ч. по NOVA.

