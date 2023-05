Великият дядо: Кипарис на 5000 години е претендент за най-старото дърво в света

Ч ували ли сте за "Великият дядо"?

В гора в южната част на Чили гигантско дърво, оцеляло хиляди години, скоро ще бъде признато за най-старото в света.

Известно като „Великият дядо“, стволът на дървото е с диаметър четири метра и е високо 28 метра. Смята се, че съдържа научна информация, която може да хвърли светлина върху това как планетата се е адаптирала към климатичните промени.

Предполага се, че е на повече от 5000 години и е на ръба да измести “Метусал” - 4850-годишен четистошипов бор от Големия басейн, намерен в Калифорния в Съединените щати, като най-старото дърво на планетата.

„То е оцеляло, няма други, които са имали възможността да живеят толкова дълго“, каза Антонио Лара, изследовател в Австралския университет и Чилийския център за наука за климата и устойчивостта, който е част от екипа, измерващ възрастта на дървото.

Великият дядо е на ръба на пропаст в гора в южния регион Лос Риос, на 800 километра южно от столицата Сантяго.

'It's a survivor': a cypress in southern Chile known as 'The Great Grandfather' could be up to 5,000 years old, making it the oldest known tree in the world Chihttp://u.afp.com/i6X3 pic.twitter.com/Ymg3wOs5kT — AFP News Agency (@AFP) April 22, 2023



Това е Fitzroya cupressoides, вид кипарис, който е ендемичен за южната част на континента.

През последните години туристи от цял свят вървяха по един час през гората, за да стигнат до мястото и да се снимат до новото „най-старо дърво в света“.

Поради нарастващата му слава, националната горска организация трябваше да увеличат броя на пазачите на парка и да ограничат достъпа, за да защитят Великия дядо.

За разлика от това дърво, точното местоположение на Матусал се пази в тайна.

Известен още като патагонски кипарис, той е най-големият дървесен вид в Южна Америка.

Живее заедно с други дървесни видове, като койгуе, сливов бор и тепа, жабите на Дарвин, гущери и птици като чукао тапакуло и чилийски ястреб.

Векове наред този вид е бил отсичан, за да се строят къщи и кораби, а през XIX-ти и XX-ти век е бил масово изсечен.

California hosts the world’s oldest tree, the world’s tallest tree, and the world’s largest tree, when its forest cover is 17.8% of its territory (35th state in the U.S. per forest cover) https://t.co/byxxI4QBC3 pic.twitter.com/ipqfR8FWUu — Massimo (@Rainmaker1973) March 18, 2021

Развълнуваните учените

Пазачът на парка Анибал Енрикес открива дървото, докато патрулира в гората през 1972 г. Той умира от инфаркт 16 години по-късно, докато отново обикаля същата гора на кон.

„Той не искаше да се разбира от широката общественост къде се намира, защото знаеше, че е много ценен“, каза дъщеря му Нанси Енрикес, която също е надзирател в парка.

Племенникът на Енрике, Джонатан Баричович, е израснал, играейки сред този вид кипариси и сега е един от учените, изучаващи вида.

През 2020 г. Баричович и Лара успели да извлекат проба от Великия дядо, използвайки най-дългата съществуваща ръчна бормашина, но не успели да стигнат до центъра.

Те изчислили, че тяхната проба е на 2400 години и използвали прогнозен модел, за да изчислят пълната възраст на дървото.

Баричович каза, че "80 процента от възможностите показват, че дървото ще се окаже на 5000 години."

Той се надява скоро да публикуват резултатите.

Проучването предизвика вълнение в научната общност, като се има предвид, че дендрохронологията - методът за датиране на дървесните пръстени до момента на формирането им - е по-малко точена, когато става въпрос за по-стари дървета, тъй като много от тях имат изгнила сърцевина.

At over 2000 years old, El Arbol, is among the oldest living trees in the world. With a 10 meter (33 The circumference of the trunk is an amazing 54 meters (178 feet) . Located 8 miles (13km) from the city of Oaxaca pic.twitter.com/M0FiSfGpkN — niloc1406195 Colin President Elect 😜😜😂😂 (@niloc14061952) July 28, 2021

„Символи на съпротива“

Това обаче е нещо повече от състезание за влизане в книгите за рекорди, тъй като Великият дядо е източник на ценна информация.

„Има много други причини, които придават стойност и смисъл на това дърво и необходимостта да го защитим“, каза Лара.

На планетата има много малко дървета на хиляди години.

"Древните дървета имат гени и много специална история, защото те са символи на устойчивост и адаптация. Те са най-добрите атлети на природата", каза Баричович.

„Те са като отворена книга, а ние сме читателите, които могат да прочетат всеки един от пръстените им“, каза Кармен Глория Родригес, асистент в лабораторията по дендрохронология и глобална промяна в Австралийския университет.

Тези страници показват сухи и дъждовни години, в зависимост от ширината на пръстените.

Пожари и земетресения също са регистрирани в пръстените. Може да се види и най-мощният трус в историята, който удари тази област през 1960 г.

Великият дядо също се смята за капсула на времето, която може да предложи поглед в миналото.​

„Ако тези дървета изчезнат, ще изчезне и важно знание за това как животът се е адаптирал към промените на планетата“, каза Баричович.