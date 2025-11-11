Богдана Карадочева: Емил Димитров направи за мен чудеса! (ВИДЕО)

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

В навечерието на 10 ноември в предаването „На фокус“ по NOVA гостува една от най-емблематичните български певици - Богдана Карадочева. Жената с дрезгавия, топъл глас, който звучи в домовете на поколения българи вече повече от половин век, сподели своята лична история - белязана от таланта, но и от болката, оставена от комунизма.

„На 10 години и половина бях, когато баща ми беше убит в лагер. Те просто са го взели. Мама винаги казваше, че той ходеше със снежно-бели ризи. Как е попаднал в този ад? С часовник, с монограм на ризата. Това е било нещо ужасно“, разказа певицата.

Баща ѝ е бил търговец на кожи, а след смъртта му семейството ѝ преживява години на преследване. „Майка ми е получавала писма за изселване. Не можеше да си намери работа. А вторият ѝ съпруг също мина през лагерите“, сподели Карадочева.

Легендата на българската музика готви голям концерт “Такъв е животът” на 19 ноември. С нея на една сцена ще излязат Стефан Димитров, Михаил Белчев, Братя Аргирови, Мими Николова, Тони Димитрова, Дони. Концертът ще бъде и със специалното участие на Христо Стоичков.

Тя призна, че е имала късмета да бъде заобиколена от талантливи и добри хора, които са я подкрепяли. „На първо място Вили Казасян, после Генко Генов, който много ме обичаше. А след това – Емил Димитров. Той направи за мен чудеса. Тези мои приятели много ме пазеха властта да не ме погне“, каза певицата.

Карадочева си спомни и деня, в който пада режимът на Тодор Живков. „Отивах на гости, когато някой ми се обади по телефона и каза: „Разбра ли какво става?" Аз не повярвах. Мислехме, че сме обречени завинаги и че никога няма нищо да се промени“, разказа Карадочева.

Днес, 36 години след началото на демокрацията, тя казва, че България вече не е същата. „Беше едно мрачно, тъмно място с уплашени хора. Сега внуците ми правят каквото искат. Даже са малко по-свободни, отколкото трябва“, каза с усмивка Богдана Карадочева.

„10 ноември дойде за много хора като една надежда и едно спасение. Не само за мен и моето семейство — за много хора“, завърши тя.

