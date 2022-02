Ще смени ли Елизабет II принц Хари и принц Андрю и с Едуард и Ан

П ринц Хари не би трябвало да отговаря на условията за заместване на кралицата като държавен съветник, защото вече не пребивава в страната, разкриват стенограми от британския парламент.

В същото време принц Андрю все пак може да замества майка си, ако тя стане недееспособна, въпреки че трябваше да се оттегли от всичките си публични задължения, бяха му отнети титли и се отказа от титлата „Негово кралско височество“ заради скандала с Джефри Епщайн.

Тази седмица Библиотеката на Камарата на общините без много шум публикува за първи път насоки за това

какви мерки могат да бъдат въведени, ако монархът не е в състояние да изпълнява своите кралски функции.

Това идва след интензивен публичен дебат за ролите на херцозите на Съсекс и Йорк като „заместници“ на суверена, сега и двамата вече не са част от работещите кралски особи, особено в светлината не особено доброто здравословно състояние, в което се намира 95-годишната кралица.

Стенограмите от парламента ще увеличи натиска към Бъкингамския дворец да предприеме правни стъпки за разрешаване на въпроса веднъж завинаги. Имаше призиви принц Едуард и принцеса Ан да заемат местата на принц Хари и принц Андрю.

