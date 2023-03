Пристрастена към алкохола на 9 години: Кой спаси Дрю Баримор от зависимостите

Д ъщерите и работата са помогнали на Дрю Баримор да се справи с алкохолизма след развода.

Това тя разкри пред Los Angeles Times. Баримор призна, че е потърсила утеха в алкохола след развода със съпруга си Уил Копелман през 2016 година. Тя толкова се била пропила, че дори нейният терапевт отказал да работи с нея. Приятели на актрисата заплашвали, че ще направят същото, ако тя не се вземе в ръце.

Drew Barrymore’s Therapist Barry Michels On Why He Quit https://t.co/kQBvk8Wu1K

„Като че ли всички около мен ме подкрепяха. Въпреки това се отнасях към себе си като към лайно”, споделя Дрю Баримор.

С течение на времето приятелите на Баримор осъзнали, че трябва да бъдат по-твърди с нея. Така продуцентът Крис Милър се заема да разтърси актрисата. Тогава той ѝ казва: „Разбираме, че пропадаш. Но имаш две прекрасни дъщери, фантастична кариера и прекрасни приятели."

Въпреки молбите на приятели и роднини, Баримор продължава да пие. Едва през 2019 г., когато се подготвя да стартира новото си шоу, тя осъзнава, че залогът е твърде голям и тогава зарязава алкохола.

„Бях сигурна, че всеки момент мога да се откажа от вредния навик. Сгреших. Тогава разбрах, че няма да мога да се справя с новия проект, ако не спра да пия. Но дори и сега, след известно време, не съм пуританка или модел за подражание”, призова Дрю Баримор.

Drew Barrymore Reveals Her Therapist Dumped Her Because Of Her Post-Divorce Alcoholism https://t.co/ajKrNf9jTX