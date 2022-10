Дрю Баримор: Не съм правила секс от 6 години

А ктрисата Дрю Баримор разкри, че не е имала емоционален или интимен партньор, откакто се разведе със съпруга си Уил Копелман през 2016 г., от когото има две дъщери, пише БГНЕС.

Както тя каза, нейният възглед за интимните отношения напълно се е променил, така че тя изобщо не се нуждае от тях.

