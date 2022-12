„Бях поразена“: Звезди разкриват кои са любимите им книги

Ч есто, когато си избираме ново четиво, се допитваме до други хора. Така можем да извлечем полза от опита на околните. Предвид силното влияние на известните личности върху аудиторията им, книга, препоръчана от звезда, редовно предизвиква голям фурор.

Знаменитостите често споделят в профилите си в социалните мрежи какво обичат да четат и положителните си впечатления относно книгите, на които са се спрели.

Затова подбрахме за вас любими четива на имена като Крис Хемсуърт, Натали Портман и Дрю Баримор. Те споделят какво ги е впечатлило, а сред книгите откриваме както класики, така и творби на модерни автори.

Нека ги разгледаме:

Джон Леджънд

Джон Леджънд е говорил много пъти за книгите, които чете, тъй като негова цел е да вдъхновява. Отличава се обаче препоръката му за „Когато тромпетът зазвучи: Животът на Матин Лутър Кинг".

"Започнах да развивам по-силно социално съзнание, четейки биографии за хора като д-р Кинг и други лидери, които са се изложили на риск, за да осъществят голяма промяна в света", разкрива певецът и автор на песента All of Me за книгата.

Биографията от 1982 г. разказва подробно за детството на Мартин Лутър Кинг-младши и за това как южняшкото му възпитание го вдъхновява да се превърне в могъща фигура в движението за граждански права. "Винаги съм се замислял за себе си и за това какво означава да живея добър живот и как е важно за мен да използвам всяка платформа, която имам, за да направя промяна в света и мисленето на околните", добавя Леджънд.

Натали Портман

Посещавайки акаунта на Натали Портман в Instagram, няма как да не ни направи впечатление колко много споделя тя за книгите, които чете. Той е посветен основно на това, а на рафта ѝ не намират място случайни четива. Едно от заглавията, на които тя се възхищава и за което споделя на своите фенове, е "The cost of living" от двукратната финалистка за наградата "Букър" Дебора Леви. "Бях поразена от начина, по който тя вплита в историята си разделението между половете, политиката, пътуването и скръбта", възхищава се Натали.

"Облакът Атлас" от Дейвид Мичъл е друг фаворит на Портман.

"Това беше подаръкът ми за всички, които познавах в продължение на три години. Става дума за шест различни истории, разказани в различни времеви периоди и жанрове: Едната е историческа фантастика, другата е трилър мистерия от 70-те години, а шестата е постапокалиптична история. „Облакът Атлас“ е една от най-красивите, забавни, предизвикателни книги - нещо, което те превзема. Разказите се съсредоточават върху насилието, по-конкретно върху необходимостта от насилие. Книгата завършва с една красива размяна на реплики: "...едва когато затаиш предсмъртен дъх, ще разбереш, че животът ти не е бил нищо повече от една капка в безграничен океан! Но какво друго е океанът, ако не множество капки?"

Рейчъл МакАдамс

"Когато те обгърнат пламъци" от Дейвид Седарис е книгата, която препоръчва Рейчъл МакАдамс.

"Не се случва често някой писател да ме накара да се смея с глас, но Седарис го прави. Той ме кара да се разплача. Стигнах дотам, че не мога да чета негови текстове на обществени места, защото хората си мислят, че изпадам в някакъв срив. В този сборник с есета той успява да подходи с хумор, дори когато става дума за най-странните и болезнени моменти в живота на човек. Като седмица с ужасна детегледачка или смъртта на майка му. Той попада в нелепи ситуации - сприятелява се с градски изверг, например. Понякога се взимам твърде насериозно, а книгите на Седарис са такова откритие за това как можеш да преминеш през необичайните моменти, част от живота", споделя МакАдамс.

Хали Бери

Хали Бери, като всички нас, се сблъска с редица промени през последните две години. Нейната препоръка за книга е "Силата на забавлението". Тя предлага да я прочетете, ако "искате да се забавлявате и желаете интересно четиво, написано от забавна жена. Обърнете ѝ внимание, ако имате нужда от нещо, което ще разтовари мозъка ви от претоварването".

Носителката на наградата "Пулицър" за „Дървесна история“ от Ричард Пауърс, има и други почитатели сред звездите. Един от тях е Барак Обама, който споделя, че книгата е "променила начина, по който мисли за Земята и нашето място в нея".

В Instagram Бери пише, че това е една "епична книга“. „Дървесна история“ разказва за девет непознати - всеки от тях станал по различен начин част от дърветата. Те са събрани за една последна и жестока битка, с мисия да спасят няколкото останали акра девствена гора на континента. Холивудската звезда пише, че четенето на книгата „изисква пълното ви внимание“.

Крис Хемсуърт

Всички фенки на Крис Хемсуърт ще се впечатлят допълнително, когато чуят, че той обожава да чете книги. Неговото предложение за почитателите на четивата е класиката на Чарли Макиси "Момчето, къртицата, лисицата и конят". "Невероятно четиво, едно от любимите ми. То е за всички, независимо дали сте на 8 или на 80 години. Прочетете я", призовава Хемсуърт последователите си в платформата Instagram.

Книгата разказва за историята на четирима невероятни приятели, които размишляват върху най-важните житейски уроци, придружена с красиви рисунки от перото на Чарли Макиси.

"Момчето, къртицата, лисицата и конят" е завладяла въображението на читателите по целия свят и Хемсуърт не е изключение.

Меган Маркъл

Меган Маркъл е прочела много книги и благодарение на стария ѝ блог The Tig (за съжаление свален в навечерието на кралската сватба, но все още достъпен чрез интернет архива) знаем кои са любимите ѝ книги. Навремето бъдещата херцогиня на Съсекс състави поредица от списъци с препоръчителна литература за блога, като подбра романите, мемоарите и книгите за самопомощ, които са я привличали през годините.

В един конкретен пост тя заяви, че е "обсебена" от екзистенциалистката класика "Малкият принц" на Антоан дьо Сент-Екзюпери и я препоръча на всички свои читатели. Е, едва ли има някой, който не е обърнал внимание на тази абсолютна класика, но препрочитането винаги е вариант.

Джесика Бийл

Джесика Бийл е голям почитател на романа на Ф. Скот Фицджералд "Нежна е нощта". Макар че "Великият Гетсби" на Фицджералд е може би най-известното произведение на автора, "Нежна е нощта" според нея си заслужава прочитането.

Ето какво споделя холивудската звезда по темата: "Чела съм романа доста пъти и просто го обичам. Той е трагичен и мисля, че трагедиите могат да бъдат полезни за нас: Четеш ги и си мислиш: "Може би не се справям толкова зле - справям се доста добре даже!"

Вероятно този коментар може да ви накара да обърнете внимание и на друга книга Фицджералд освен „Великият Гетсби“, нали?

Виктория Бекъм

Виктория Бекъм също сподели пред своята аудитория в Instagram кои са книгите, които обича, и се оказва, че една от тях е творбата на Мат Хейг "Как да спрем времето".

"Наистина ми хареса тази книга!! Току-що завърших и "Среднощна библиотека", споделя Бекъм.

„Как да спрем времето“ е фентъзи роман, който проследява историята на главния герой Том Хазард, който изглежда като нормален 41-годишен мъж, но крие тайна - той е жив от векове. История за загубата и намирането на себе си, романът е описан като: "завладяващ и пълен с въпроси за живота".

Интересен факт е, че едно от децата на Виктория и Дейвид Бекъм получава името си от писателката Харпър Лий. След раждането на четвъртото им дете Харпър Севън, съпругът на Виктория публикува във Facebook:

"Любимата книга на Виктория е "Да убиеш присмехулник", това е много силна, страстна книга, а авторката е Харпър Лий и именно оттам произлиза името на детето ни."

Адел

Адел предизвика истински фурор в интернет пространството, когато сподели впечатленията си от бестселъра на "Ню Йорк Таймс" „Неопитомена“. Певицата разкри, че книгата е оказала голямо влияние върху живота ѝ. Тя призова своите 39 милиона последователи в Instagram:

„Прочетете романът. Тази книга ще разтърси мозъка ви и ще накара душата ви да крещи".

В интимните мемоари на Гленън Дойл се изследва как вслушването във вътрешния глас и освобождаването на най-дивите ни инстинкти може да доведе до истинска промяна и Адел не е единствената знаменитост, подкрепила книгата. Освен че е избрана за книжния клуб на Рийз Уидърспун, тя е забелязана и в списъка на Марая Кери със задължителни четива.

Дрю Баримор

Едва ли има някой, който да не е гледам продукция с Дрю Баримор, макар че нейният род е много известен. Баримор се изявява като актриса, автор, режисьор, продуцент и основател на собствена козметична компания.

Тя обаче също е фен на редовното четене на книги, като не пропуска да сподели фаворита си, а именно „Човекът в търсене на смисъл“ на Виктор Е. Франкъл.

"Тази книга промени живота ми", казва Баримор. "Франкъл е психолог и оцелял от концентрационен лагер, който показва как можем да открием висшия смисъл във всичко, дори в най-тежките ситуации. Той обяснява на читателя как да направи това и говори с опит. Тази книга определено ме вдъхнови“, споделя звездата.

