Принц в екстаз! Хари изгледа развълнувано футболен мач на Меси (СНИМКИ)

П ринц Хари изглеждаше замаян от вълнение, докато гледаше мач на футболната легенда Лионел Меси в неделя вечер.

Настроението на 38-годишният принц се различаваше драстично от петък вечерта, когато изглеждаше отегчен заедно с Меган Маркъл по време на концерт на Бионсе.

Той изглеждаше щастливо усмихнат с шал на ЛАФК, докато подкрепяше Меси от трибуните на стадион BMO Меган също трябваше да се появи, но изглежда не присъстваше по време на събитието, изпълнено със звезди.

King Leo over Queen B any day! Solo Harry looks ecstatic watching Messi days after cutting a ... https://t.co/xUmcvT3zJm via @DailyMailAU — HenryLawson (@HenryLawson55) September 4, 2023

Списъкът за "забележителни участници" преди мача показа, че херцогът и херцогинята на Съсекс са сред присъстващите на мача.

Всички вписани в списъка имаха професия до името си, с изключение на двойката, която беше посочена просто като "принц Хари" и "Меган Маркъл".

The list of celebrities watching Leo Messi's Inter Miami match against LAFC today... Leonardo DiCaprio, LeBron James, Tom Holland, James Harden, Selena Gomez, Magic Johnson, Prince Harry and many more. pic.twitter.com/LAq7lisNV7 — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 4, 2023

Хари се присъедини към тълпата от знаменитости, сред които съсобственикът на LAFC Уил Ферел, Леонардо ди Каприо, Оуен Уилсън, Селена Гомес и Джейсън Судейкис.

Дейвид Бекъм, който е съсобственик на „Интер Маями“, също беше видян да наблюдава, докато неговият отбор продължаваше победната си серия в МЛС, откакто Меси се присъедини.

„Интер Маями“ спечели мача с 3:1, като головете отбелязаха Факундо Фариас, Жорди Алба и Леонардо Кампана. Меси, който получава 54 млн. долара годишно, се отчете и с две асистенции.

Хари изглеждаше значително по-развълнуван от това, че е на футболния мач, отколкото от това, че гледа Бионсе със съпругата и свекървата си в петък.

Хари е играл футбол в училище в Итън, като в мемоарите си пише, че обича всички спортове.

LOOL even Prince Harry is watching Messi 😭pic.twitter.com/Bx0fYiv4Fp — J. (@Messilizer) September 4, 2023

„Играех всички сухи спортове, макар че ръгбито завладя сърцето ми", пише той - като под "сухи спортове" в Итън се разбира крикет, футбол, ръгби или поло.

Мокрите спортове са гребане, ветроходство или плуване. Хари споделя, че ръгбито му действало терапевтично. Красива игра и добър повод да се блъскаш много силно в нещо - пише той.

"Ръгбито ми позволяваше да се отдам на гнева си. Просто не усещах болката така, както другите момчета, което ме правеше страшен на терена".

Мачът в неделя вечерта привлече огромна тълпа, която нямаше търпение да види как аржентинската суперзвезда Меси играе първия си мач в Града на ангелите.

Меси подписа за Маями през юли и помогна на отбора да се изкачи нагоре в класирането - за радост на съсобственика Бекъм.

Оуен Уилсън показа своята вярност към домакините с фланелка и бейзболна шапка на LAFC, както и Марио Лопес.

Джейсън Съдейкис, който играе футболния треньор Тед Ласо в хитовия сериал на Apple, беше с яркооранжева качулка.

Селена Гомес също беше на трибуните, докато Ди Каприо се опита да не се изтъква с тъмна бейзболна шапка и слънчеви очила за вечерното събитие. Началото беше дадено в 22:00 ч. местно време.

Prince Harry couldn’t contain his excitement about watching Leo Messi! pic.twitter.com/Mpsl0FKkf1 — MessiMasterclass (@Themessimania) September 4, 2023

Виктория Бекъм, която често посещава мачовете на "Интер Маями" и води със себе си приятели знаменитости като Ким Кардашиян, не беше забелязана в неделя вечер.

Семейство Бекъм се събра наскоро в Англия, за да отпразнува рождения ден на сина си Ромео, който на 1 септември навърши 21 години.

Към Дейвид и Виктория се присъединиха сестрата на Виктория - Луиза; племенницата ѝ - Либи Адамс; сестрата на Дейвид - Джоана; и семейни приятели, сред които диетоложката Розмари Фъргюсън. Не е ясно къде са празнували.

Най-големият син на Бекъмови, Бруклин, не присъстваше на партито, нито пък съпругата му Никола Пелц.

От пристигането на Меси „Интер Маями“ е непобедим във всички състезания, като спечели седем мача в турнира за Купата на лигата, като два от тях бяха на дузпи, включително финалът на 19 август срещу Nashville SC. Серията от 10 последователни мача без поражение е рекорд на „Интер Маями“.

Pundits described the Duke of Sussex as a "legend" as he supports #LAFC against Inter Miami tonight. https://t.co/t241k9D0gR — Matt Jackson (@Mattlj92) September 4, 2023

Посещението на Хари на стадиона сложи край на един натоварен уикенд, започнал с петъчното посещение на шоуто на Бионсе. Скоро му предстои да отпътува за Дюселдорф, Германия, за тазгодишното издание на игрите "Инвиктус".

Спортното състезание за ранени ветерани се провежда в германския град от 9 до 16 септември, като първият ден е ден след първата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II.

Очаква се Хари да присъства на целите игри, докато Меган ще пристигне "по-късно" и ще остане за церемонията по закриването, преди да се върне в САЩ, според близкия приятел и доверено лице на Съсекс, Омид Скоби.

Беше съобщено, че херцогът на Съсекс ще бъде във Великобритания за годишнината от смъртта на Нейно Величество, но не се очаква той да се присъедини към останалата част от семейството си - баща му крал Чарлз ще отбележи събитието в замъка Балморал, където е починала кралицата.

Miralo a Harry watching Messi https://t.co/7A2IMd5LKb — malena 🐱🤜🤛🦆 (@maalenaOK) September 4, 2023

Хари ще отбележи постиженията и устойчивостта на тежко болни младежи и техните семейства, подкрепяни от благотворителната организация WellChild, на събитието, което ще се проведе в Лондон на 7 септември, преди да замине за Германия.

Говорител на двойката заяви: "Херцогът и херцогинята на Съсекс с удоволствие ще присъстват на игрите Invictus 2023 в Дюселдорф."

"Херцогът ще присъства по време на игрите и към него ще се присъедини херцогинята малко след началото на игрите".

Очаква се принц Хари да произнесе заключителна реч, а Меган ще излезе на сцената, за да води сегмента "Сцена на житейските истории", в който ще се запознае отблизо с историите на някои от атлетите, участващи в игрите.

Херцогът на Съсекс заяви, че тазгодишните игри ще бъдат "най-добрите досега".