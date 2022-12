Принц Уилям и Кейт Мидълтън блестят в Бостън на наградите "Earthshot"

Б ританският принц Уилям приключи тридневното си посещение в САЩ с гала церемония за наградите "Earthshot" в петък вечер, на която говори с оптимистичен тон за разрешаването на световните проблеми с околната среда чрез "надежда, оптимизъм и спешни действия", съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Принцът на Уелс почете покойния президент на САЩ Джон Кенеди.

Уилям каза, че неговата награда "Earthshot" е вдъхновена от прочутата реч на Кенеди за полет до Луната от 1962 г., мобилизирала страната за изпращането на астронавти до Луната. Същото чувство за размах и спешни действия са нужни и днес за защита на околната среда, каза Уилям.

Второто годишно издание на наградите "Earthshot" предложи премии от един милион британски лири

(1,2 млн. щатски долара) на всеки от победителите в петте отделни категории: защита на природата, чист въздух, обновяване на океана, елиминиране на отпадъците и климатични промени. Победителите и всичките 15 финалисти ще получат подкрепа за разширяване на проектите си, за да отговорят на глобалното търсене.

Победителите, обявени на церемония в Ем Джи Ем Мюзик хол (MGM Music Hall) в Бостън, са

стартъп, основан от жени, за съоръжения за изгаряне на биомаса в Африка, британска компания за производство на биоразградими опаковки от водорасли, проект за увеличаване на добива на малки ферми в Индия, техника за превръщане на въглерода от атмосферата в скала на екип от Оман и кампания на жени за създаване на ново поколение рейнджъри в Австралия от средите на местното население.

