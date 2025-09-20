Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им

П ринц Хари може скоро отново да се завърне на Острова. Херцогът на Съсекс намекна, че той и съпругата му Меган Маркъл обмислят да се върнат в родината му, докато разговарял с певицата Джос Стоун на наградите WellChild в Лондон миналата седмица, пише New York Post.

Певицата сподели пред списание Hello!, че 41-годишният принц е говорил с нея за нейната скорошна релокация обратно във Великобритания. „Той каза колко прекрасни са училищата тук и колко важна е общността за децата“, разказа носителката на „Грами“.

„Беше приятно да споделя това с него, защото именно заради тези причини решихме да се върнем“,

казва тя. Стоун, която има четири деца със съпруга си Коди ДаЛуз, сподели, че е искала да ги отглежда в „сигурна среда … заобиколени от семейство, приятели и силно чувство за принадлежност“.

Певицата добави, че Хари изглеждал „истински заинтересован“ от нейното завръщане. „Попита как се адаптираме. Той е много топъл и земен, както винаги. Може би и Хари ще се върне. Това би било хубаво“, казва певицата.

Хари напусна Англия през 2020 г.

заедно с Маркъл и сина им, принц Арчи, който вече е на 6 години. След кратък престой в Лос Анджелис и Канада, двойката се установи в имение в Монтесито, Калифорния, където живее и до днес със сина си и 4-годишната си дъщеря, принцеса Лилибет.

Отношения с крал Чарлз III

Крал Чарлз III е виждал Лилибет само веднъж – когато семейството пътува до Обединеното кралство за платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II през 2022 г.

През май Хари изрази желание да се помири с баща си, от когото е отчужден от години. „Няма смисъл да продължаваме да се караме“, каза принцът пред BBC News, подчертавайки, че Чарлз „не иска да говори с него“. „Би било хубаво да се помирим.“

Четири месеца по-късно, по време на посещение в родината си този месец, Хари и кралят се срещнаха отново в Кларънс Хаус за частен разговор, който продължил почти час. По време на „частното чаено парти“ на 10 септември Хари е показал снимки и видеа на семейството си.

Престолонаследникът принц Уилям обаче не е присъствал на тази среща, която предизвика заглавия в медиите.

Тайна визита

Още една новина се появи около посещението на принц Хари във Великобритания. Оказва се, че той тайно е посетил свой роднина в двореца Кенсингтън, съобщава списание HELLO!.

Въпреки че Хари пропусна погребението на херцогинята на Кент, той е пътувал частно до двореца Кенсингтън, за да „лично изрази уважението си и да поднесе съболезнования“ на херцога на Кент.

„На него много му хареса да се срещне със семейството, приятелите и колегите си“, добавя източник, близък до херцога. „Единственото му съжаление беше, че не можа да остане по-дълго и да види повече хора, но срещите в Украйна бяха в графика му отдавна и за него беше важно да бъде там лично, за да види нарастващата работа на фондация „Invictus Games“ и напредъка на „Superhumans“, уточнява източникът.