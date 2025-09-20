Любопитно

Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им

По-малкият син на крал Чарлз III и покойната принцеса Даяна е посетил тайно свой роднина в двореца Кенсингтън

20 септември 2025, 11:44
Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им
Принц Хари   
Източник: GettyImages

П ринц Хари може скоро отново да се завърне на Острова. Херцогът на Съсекс намекна, че той и съпругата му Меган Маркъл обмислят да се върнат в родината му, докато разговарял с певицата Джос Стоун на наградите WellChild в Лондон миналата седмица, пише New York Post.

Певицата сподели пред списание Hello!, че 41-годишният принц е говорил с нея за нейната скорошна релокация обратно във Великобритания. „Той каза колко прекрасни са училищата тук и колко важна е общността за децата“, разказа носителката на „Грами“.

„Беше приятно да споделя това с него, защото именно заради тези причини решихме да се върнем“,

казва тя. Стоун, която има четири деца със съпруга си Коди ДаЛуз, сподели, че е искала да ги отглежда в „сигурна среда … заобиколени от семейство, приятели и силно чувство за принадлежност“.

Певицата добави, че Хари изглеждал „истински заинтересован“ от нейното завръщане. „Попита как се адаптираме. Той е много топъл и земен, както винаги. Може би и Хари ще се върне. Това би било хубаво“, казва певицата.

Принц Хари: от Меган до "жалките" интервюта
6 снимки
Хари Меган
Хари Меган
Хари Меган
Принц Хари Меган Маркъл

Хари напусна Англия през 2020 г.

заедно с Маркъл и сина им, принц Арчи, който вече е на 6 години. След кратък престой в Лос Анджелис и Канада, двойката се установи в имение в Монтесито, Калифорния, където живее и до днес със сина си и 4-годишната си дъщеря, принцеса Лилибет.

Отношения с крал Чарлз III

Крал Чарлз III е виждал Лилибет само веднъж – когато семейството пътува до Обединеното кралство за платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II през 2022 г.

През май Хари изрази желание да се помири с баща си, от когото е отчужден от години. „Няма смисъл да продължаваме да се караме“, каза принцът пред BBC News, подчертавайки, че Чарлз „не иска да говори с него“. „Би било хубаво да се помирим.“

Четири месеца по-късно, по време на посещение в родината си този месец, Хари и кралят се срещнаха отново в Кларънс Хаус за частен разговор, който продължил почти час. По време на „частното чаено парти“ на 10 септември Хари е показал снимки и видеа на семейството си.

Престолонаследникът принц Уилям обаче не е присъствал на тази среща, която предизвика заглавия в медиите.

Тайна визита

Още една новина се появи около посещението на принц Хари във Великобритания. Оказва се, че той тайно е посетил свой роднина в двореца Кенсингтън, съобщава списание HELLO!.

Въпреки че Хари пропусна погребението на херцогинята на Кент, той е пътувал частно до двореца Кенсингтън, за да „лично изрази уважението си и да поднесе съболезнования“ на херцога на Кент.

„На него много му хареса да се срещне със семейството, приятелите и колегите си“, добавя източник, близък до херцога. „Единственото му съжаление беше, че не можа да остане по-дълго и да види повече хора, но срещите в Украйна бяха в графика му отдавна и за него беше важно да бъде там лично, за да види нарастващата работа на фондация „Invictus Games“ и напредъка на „Superhumans“, уточнява източникът.

По темата

Източник: New York Post, HELLO!    
принц Хари намек завръщане Великобритания Меган Маркъл принц Арчи принцеса Лилибет Кесингтън херцог на Кент крал Чарлз
Последвайте ни
Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу

Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу

Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

Пентагонът ограничава журналистите с нови правила за достъп и информация

Пентагонът ограничава журналистите с нови правила за достъп и информация

Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им

Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

pariteni.bg
Лоша новина, китайското правителство ще насърчава износа на EV от Поднебесната

Лоша новина, китайското правителство ще насърчава износа на EV от Поднебесната

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

Виц на деня

– Бабо, какво правиш на компютъра? – Чатя с дядо ти – много е романтичен, ама не знае, че съм аз!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)</p>

Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Ваня Запрянова събра в студиото четирима пъстри гости

Делян Пеевски

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

България Преди 2 часа

Във вторник, заместник-председателите на ПГ на „ДПС-Ново начало” ще се включат в работата на Националния борд по водите

Спестете от сметки: Как да изберем най-икономичния климатик

Спестете от сметки: Как да изберем най-икономичния климатик

Любопитно Преди 3 часа

Разходът на енергия е най-важният параметър, който трябва да проверим

<p>Португалия ще признае палестинската държава</p>

Португалия ще признае палестинската държава

Свят Преди 3 часа

Други страни, включително Франция, Белгия и Канада, също планират да признаят Палестина в ООН следващата седмица

<p>Овладян е пожарът между селата Старосел и Паничери</p>

Овладян е пожарът между селата Старосел и Паничери

България Преди 4 часа

След стихията – изгорели са над 600 дка изоставени лозя

<p>Икономисти: Сериозен ръст на заплатите с 40-50% в някои сфери</p>

Икономисти: Сериозен ръст на заплатите с 40-50% в някои сфери

България Преди 4 часа

Традиционно разходите за персонал в бюджета са от порядъка на 7-8% от БВП. В бюджета за 2025 г. те са заложени в размер на 10,6% от БВП, което е абсолютен рекорд

<p>Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица</p>

Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица

България Преди 4 часа

55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си

<p>Първа реакция от Русия за ескалацията над Естония</p>

Русия: Руски изтребители не са нарушавали естонското въздушно пространство

Свят Преди 4 часа

Руското министерство на отбраната излезе с позиция в ранните часове на съботния ден

<p>Полша вдигна самолети в бойна готовност след руски удари срещу Украйна</p>

Полша вдигна самолети в бойна готовност след руски удари срещу Украйна

Свят Преди 5 часа

В 5:40 ч. почти цяла Украйна беше под въздушна тревога

Диви и красиви

Три двойки отиват на финала в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 5 часа

Победителите ще заминат на екзотично пътешествие в Бали

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Технологии Преди 5 часа

ИИ ще съкрати много работни места, казва шефът на "Амазон"

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

Любопитно Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°

Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Технологии Преди 5 часа

Chrome, Edge, Firefox, Safari и останалите предлагат удобна функция, но сигурна ли е

Даниела Тренчева

Предаването „Ничия земя“ на Даниела Тренчева с престижна награда „Златна монета култура“

България Преди 6 часа

Поредицата от филми на NOVA бе отличена за приноса си към професионализма и високия стандарт на телевизионните медии

Семейство Макрон представя научни доказателства за женския пол на Брижит

Семейство Макрон представя научни доказателства за женския пол на Брижит

Свят Преди 13 часа

Фалшивата новина, която се появява редовно във Франция още от първия мандат на Еманюел Макрон през 2017 г. набира поддръжници в САЩ

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

Любопитно Преди 14 часа

Първото си ексклузивно интервю те дадоха в подкаста “След игрите”

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

Внимание! Висок риск от пожари

sinoptik.bg
1

Предстои слънчева серия почивни дни

sinoptik.bg

3 кратки притчи, които ще ви вдъхновят да бъдете по-добри

Edna.bg

Звезда от "Анатомията на Грей" загина в автомобилна катастрофа

Edna.bg

Франческо Тоти преди "Дерби дела Капитале": Това е красив мач

Gong.bg

Бившият талант на Рома Николо Дзаниоло разкри защо избра да премине в Удинезе

Gong.bg

Натоварен трафик по основните пътни артерии в страната

Nova.bg

България осъди нарушаването на естонското въздушно пространство

Nova.bg