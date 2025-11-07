"Бях под натиск“ – принц Хари се извини на Канада за шапката на "Доджърс"

Х ерцогът на Съсекс поднесе извиненията си на Канада – страна от Британската общност – за това, че по време на четвъртия мач от Световните серии е носил бейзболна шапка на Los Angeles Dodgers вместо на Toronto Blue Jays, пише HELLO!

Хари и съпругата му Меган Маркъл, родена в Калифорния, бяха заснети на 28 октомври на стадион „Доджър“, носейки еднакви шапки на местния отбор.

Prince Harry apologizes for wearing Dodgers cap at World Series, claims he was ‘under duress’ https://t.co/0EntenCkHc pic.twitter.com/PaIMA5VFRC — The Globe and Mail (@globeandmail) November 6, 2025

По време на самостоятелното си посещение в Торонто тази седмица принцът коментира с усмивка скандала, наречен от феновете „hatgate“:

„Първо, бих искал да се извиня на Канада, че я носех“, каза той пред CTV News. „Второ, бях под натиск. Нямах голям избор.“

Херцогът поясни, че е бил поканен в ложата на LA Dodgers лично от собственика на отбора и постъпил така, както сметнал за най-учтиво: „Бях поканен в ложата, или по-скоро в землянката, от самия собственик, така че направих това, което смятах за учтиво.“

След това Хари посегна извън кадър, взе шапка на Blue Jays и я сложи на главата си: „Ще нося тази отсега нататък, за да съм сигурен, че няма да правя повече такива грешки.“

Той добави с чувство за хумор: „Другата част от това е, че когато ти липсва доста коса отгоре и седиш под прожекторите, взимаш всяка шапка, която ти попадне.“

Prince Harry Apologizes to Canada After Wearing L.A. Dodgers Hat at World Series: 'I Was Under Duress' https://t.co/8xOysxHHBz — People (@people) November 7, 2025

Хари увери, че въпреки случката, за оставащите мачове е подкрепял Блу Джейс: „Докато носех шапка на Доджърс в четвъртия мач, всъщност бях за Блу Джейс през цялото време.“

Той се пошегува, че след това признание „ще му е трудно да се върне в Лос Анджелис“, но добави сериозно: „Много съжалявам пред канадската общественост. Съкрушен съм, че Блу Джейс загубиха, но напред, Джейс!“

Приятелката на херцогинята на Съсекс, Кели Маккий Зайфен, потвърди, че Хари е подкрепял Блу Джейс. В нощта, когато Доджърс спечелиха Световните серии, тя сподели празнично видео на Меган в Instagram Story с надпис:

„Най-добрият мач досега! Съжалявам, че твоят отбор не спечели, но моят е ужасно странен. @dodgers ОБИЧАМ ТЕ!“

Посещение в Канада

Няколко дни след загубата на „Сините сойки“ принц Хари пристигна в Торонто по покана на фондация „Истинска патриотска любов“, за да участва в редица инициативи в подкрепа на Канадските въоръжени сили и ветеранската общност.

На 5 ноември херцогът прекара време с войници от Канадските стрелкови полкове на кралицата и Кралския полк на Канада.

На следващия ден, 6 ноември, той посети Центъра за ветерани „Сънибрук“ в Торонто, където се срещна с канадски ветерани, сред които 101-годишната ветеранка от ВМС на Втората световна война Бренда Рийд и 95-годишният ветеран от Корейската война Харолд Тот.

Посещението подчерта иновативните подходи към грижата за ветераните, включително инициативата „Изкуство върху каски“, при която ветерани превръщат военните си каски в лични произведения, отразяващи тяхната служба, устойчивост и история.

Според офиса на херцога и херцогинята на Съсекс: „Ангажиментът на херцога с тези програми подчертава дългогодишната му отдаденост към иновативни подходи в грижата за ветераните. Неговата застъпническа дейност продължава да показва как творческото изразяване, връзката с общността и специализираните системи за подкрепа работят заедно, за да почетат служилите и да гарантират тяхното трайно благополучие.“