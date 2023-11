С триетажна торта и парти: Крал Чарлз III отбеляза ден по-рано 75-ия си рожден ден

Б ританският крал Чарлз Трети отбеляза с ден по-рано 75-ия си рожден ден с триетажна торта и парти, устроено в негова чест, предаде ДПА.

Тържеството се състоя вчера в кралското имение в Хайгроув, в Югозападна Англия. На партито присъстваха членове на Националната здравна служба, представители на различни организации и представители на местните общини, навършващи също 75 години.

Местен хор изпълни песента "Честит рожден ден" за държавния глава. Трапезата за партито беше дело на кулинарния виртуоз Реймънт Бланк, а настроението се поддържаше от изпълненията на Лий Джон от бандата "Имаджинейшън", популярна през 80-те години на миналия век.

Накрая възникна шеговит дебат как да подходи кралят към рязането на тортата за рождения му ден и от кой етаж на сладкиша да започне. Кралят избра да отреже парче от най-долния етаж на пандишпановата торта "Виктория", приготвена в негова чест. Докато режеше парчето, аудиторията го аплодираше.

Ahead of his 75th birthday on Tuesday, charities connected to King Charles wish him a happy birthday at a gathering in Highgrove - his Gloucestershire Eatate.

“We’ll have to give you doggy bags” Charles says after cutting his 3-tiered cake 🎂 pic.twitter.com/z5Ie2EgsDQ