Принц Хари се татуира: Херцогът на Съсекс рекламира игрите "Инвиктус"

П ринц Хари участва в скеч, в който изглежда, че американската музикална звезда Джели Рол му прави татуировка, като част от подготовката за игрите „Инвиктус“ в Канада.

На кадрите, заснети в нюйоркския салон за татуировки East Side Ink, 40-годишният херцог на Съсекс крещи, докато седи на стола и получава фалшиво мастило по време на скеча.

Смята се, че е създаден през септември, а самият клип започва с присъединяването на принц Хари към кънтри звездата Джели Рол в салона за татуировки в Долен Ийст Сайд.

Развълнуваният Джели Рол казва на херцога: „Знаеш ли, че не можех да повярвам, когато ми се обадиха и ми казаха, че принц Хари иска да си направи татуировка днес и иска да му направя първата татуировка?"

Но шокираният Хари бързо отговори: „Не, не, не, защо носиш ръкавица?„, на което Рол отговаря: „Ще ти направим татуировка за игрите “Инвиктус“.

„Не, дойдох тук, за да те помоля да участваш на игрите “Инвиктус“ - обяснява изненаданият Хари. „Не мога да си направя татуировка.“

The most 🤯 inking of a deal in Invictus Games history. Watch when Prince Harry, The Duke of Sussex meets @JellyRoll615 at East Side Ink Tattoo. Don’t miss this duo reuniting in Vancouver #IG25 Closing Ceremony Feb 16. Get 🎟️ before they sell out.



