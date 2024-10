Принц Хари показа впечатляващите си умения на сърф (ВИДЕО)

П ринц Хари беше заснет на сърф и уменията му на дъската впечатлиха феновете в интернет.

Херцогът на Съсекс беше в Калифорния с компанията Kelly Slater Wave Company.

Раймана Ван Бастолер, която помогна на Хари да овладее новото си хоби, публикува в Инстаграм кадри, на които Хари е на сърф.

Бастолер написа в заглавието на видеото: „В Таити все още те наричаме принц Хари, но в сърфа си моят брат,. За мен беше чест да сърфираш с мен и @kellyslater @michaelanders_ в @kswaveco“. Принц Хари, винаги си бил любимият ми кралски човек, но сега открадна сърцето ми завинаги. Това беше страхотно.“

В мемоарната си книга Spare Хари обсъжда любовта си към спорта, като пише, че като тийнейджър в училището „Итън“ е предпочитал спортове, които се играят на сушата.

Той пише: „Реших, че спортът ще бъде моето занимание в „Итън“. Спортуващите момчета бяха разделени на две групи: сухи и мокри.

„Сухите“ играеха крикет, футбол, ръгби или поло. „Мокрите“ играчи гребяха или плуваха. Аз бях „сух“, който от време на време се „мокреше“.

„Играех всички сухи спортове, макар че ръгбито завладя сърцето ми. Красива игра, а и добър повод да се блъскаш в нещо много силно. Ръгбито ми позволяваше да се отдам на яростта си.“

Отдавна се водят спорове доколко Хари е приел новия си американски начин на живот и дали тайно копнее за Великобритания.

Самият принц е казвал, че Великобритания винаги ще играе голяма роля в живота му, но също така е намеквал, че Калифорния вече е неговият дом.

