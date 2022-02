Къде е Меган? Принц Хари беше на Super Bowl без жена си

П ринц Хари отиде на едно от най-американскити събития Super Bowl (бел. ред. финалът на първенството на Националната футболна лига на САЩ) в неделя с братовчедка си принцеса Юджийни, но нямаше и следа от американската му съпруга Меган Маркъл.

37-годишният принц беше сниман на стадиона за бляскавото събитие, което не пропусна, въпреки че неколкократно твърдеше, че е напуснал кралското семейство, за да води живот, далече от светлините на прожекторите.

Хари и Юджийни седяха на луксозни кожени седалки в частна ложа.

