тази година групата Maroon 5 начело с фронтмена си Адам Лавин имаше честта да се изяви като хедлайнер на шоуто в почивката между двете полувремена на Супербоул, състоял се в Атланта, САЩ, и завършил с победа на "Ню Инглънд Пейтриътс" над "Лос Анджелис Рамс".

Лавин и компания изпълниха потпури от най-големите си хитове, сред които This Love, Girls Like You, She Will Be Loved, Moves Like Jagger. И докато сред присъстващите не липсваше въодушевление, в социалните мрежи се появи вълна от коментари след представянето на Лавин.

Някои зрители се възмутиха от решението на певеца в даден момент да свали тениската си и да демонстрира публично голия си татуиран торс. Мнозина го обвиниха, че се е "разхвърлял" с цел да привлече внимание.

"Изключително слабо изпълнение.

Фактът, че се наложи да се съблече, за да отвлече вниманието на феновете от лошото представяне, говори сам по себе си. Очакванията ми бяха за по-добро шоу", гласи недоволен коментар в Туитър.

"Наистина е жалко, че Адам трябваше да се унижи по този начин -

да сваля тениската си в опит да заслужи добри отзиви, вместо със същинския си талант. Това беше най-лошото шоу в историята на Супербоул", пише друг възмутен потребител на социалната мрежа.

Има и такива, които се възмутиха защо Лавин може да показва гърдите си, а Джанет не,

припомняйки за изпълнението преди години на Супербоул на Джъстин Тимбърлейк и Джанет Джексън, когато неволно певецът разкъса костюма на Джанет Джаксън и така на показ излезе дясната ѝ гърда. Това отключи вълна от негативни реакции и упреци.

Adam Levine goes shirtless in a lackluster Super Bowl halftime show performance. There goes the double standard as years ago Janet Jackson’s career practically went down the drain after accidentally showing her nipple in a wardrobe malfunction. #SuperBowl #JusticeForJanet pic.twitter.com/3TF7rVaqRA — RamonGinoChanJr (@RamonGinoChanJ1) 4 февруари 2019 г.

just a reminder that Janet Jackson's career was halted for YEARS for accidentally showing 50% less nipple than Adam Levine did tonight pic.twitter.com/CbTjs4DjPS — Pedrito (@RippedMind) 4 февруари 2019 г.

След като фронтменът на Maroon 5 остана "по татуировки", в социалните мрежи заваляха призиви той да бъде бойкотиран. Не липсваха и апели "Адам Лавин, облечи се".

Повод за шеги стана и облеклото на Лавин.

По време на изявата на Maroon 5 към групата на сцената се присъединиха поддържащите гост изпълнители - рапърите Травис Скот и Биг Бой.

В социалните мрежи феновете впоследствие изразиха недоволството си от изключително краткото представяне на рап звездите.

Getty Images/Guliver

"Мразя всичко, свързано с този Супербоул. Дори и Травис Скот, когото иначе обожавам. Той беше на сцената 56 секунди. Богохулство", сподели в мрежата възмутен зрител.

"Ужасно смешно е, че Биг Бой и Травис Скот на практика бяха на сцената около пет секунди", пише друг недоволен от шоуто.

Преди началото на Супербоул 74-годишната легенда на соул музиката Гладис Найт изпълни националния химн на САЩ.

Миналата година Джъстин Тимбърлейк имаше възможността да забавлява зрителите на най-гледаното американско спортно събитие.

Тогава той направи виртуален дует с Принс, почитайки изпълнителя, който почина през 2016 г.

Спомен за Принс на Супербоул 2018

