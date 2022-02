Меган Маркъл вбеси кралските фенове, била принцеса

В акта за раждане на децата във Великобритания се вписват професиите на майката и бащата. Актът за раждане на първородния син на херцозите на Съсекс Хари и Меган взриви обществото с вписаното именно в тази графа.

Когато актът стана публично достояние, почитателите на кралското семейство останаха втрещени от факта, че

Меган е посочила като своя професия „Принцеса на Обединеното кралство“.

Когато бившата актриса се омъжи за принц Хари през 2018 г., тя получи титлата херцогиня на Съсекс и именно това очакваха всички да видят в акта за раждане на Арчи. Технически Меган не може да се нарече принцеса, но това не означава, че тя не е била принцеса на Обединеното кралство.

Archie's birth certificate edited "What was originally "Rachel Meghan Her Royal Highness Duchess of Sussex," had become just "Her Royal Highness Duchess of Sussex," meaning that her first name had been completely taken out, as per The Sun.

