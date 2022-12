„Хари и Меган“: 22 големи разкрития на херцозите на Съсекс

В документалните серии на Netflix „Хари и Меган“, херцогът и херцогинята на Съсекс повдигат завесата на кралския си живот. Докосвайки се до всичко – от ранните дни на връзката им, до интензивния медиен контрол около живота им, те споделиха някои истории, които хората знаеха - и много, които не знаеха.

Most disgraceful propaganda yet from Netflix, Harry and Meghan.

They claim the negative stories on Meghan were leaked by Palace in a smear campaign.

Er, NOPE. Her bullying and behaviour was so bad and widespread that reporters like me found out about it!pic.twitter.com/OedEYL91dD