Принц Хари: От Двореца лъжеха, за да защитят брат ми

П ринц Хари обвини кралското семейство в лъжи, които са послужили, за да защитят неговия брат Уилям.

В трейлъра за документалния сериал на Netflix "Хари и Меган", Хари открито заяви, че кралската институция лъже, за да предпазва принц Уилям.

Нещо повече, според него двамата със съпругата му са били жертва на "gaslighting".

Терминът за такъв вид психически тормоз идва от филма „Gaslight“, в който съпруг се опитва да подлуди жена си. Газлайтингът представлява манипулиране чрез прилагане на психологически техники - насилникът принуждава жертвата си да се съмнява в своя здрав разум.

Принц Хари многократно е заявявал, че от Бъкингамския дворец нарочно са предоставяли информация на медиите, за да уронят престижа му и да наранят Меган.

Хари споделя: "Чудя се какво би се случило с нас, ако бяхме останали".

Меган допълва, че охраната им веднага е била свалена и целият свят е знаел къде са и кои са. Хари е категоричен, че е било въпрос на оцеляване да напуснат.

Двойката е сигурна, че само така е можела да създаде мечтания дом.

За Хари това е най-голямата и важна битка в живота.

Защитниците на двойката

Кристофър Боуз е американски предприемач от афроамерикански произход. Той е един от най-големите защитници на херцога и херцогинята на Съсекс.

Миналата година Боуз коментира кралското семейство в социалните мрежи и предизвика лавина от коментари: "Съжалявам, но принц Уилям просто не е секси. Та той прилича на оплешивяващ мъпет."

Няколко месеца по-късно американският предприемач добави, че Кейт и Уилям изглеждат като "леля" и "чичо" на Меган и Хари.

За никого не беше изненада, когато Боуз се появи в документалния сериал за двойката.

В напрегнат момент, адвокатът на Меган, Джени Афиа споделя: "Водеше се война Меган да следва написаните от други хора правила." След това камерата се завърта към Боуз, който е категоричен: "Става въпрос за омраза. Става въпрос за расова дискриминация."

Тайлър Пери е актьор, комик и продуцент. Той отваря вратите на дома си, когато двойката за първи път пристига в Калифорния.Напълно подкрепя решението на Меган и Хари: „Те просто искаха да бъдат свободни да се обичат и да бъдат щастливи. Аплодирам това."

Меган и Хари отварят дома си за публиката

Меган и Хари споделиха невиждани за публиката моменти от личния си свят.

По време на посещението си, за да отбележат годишнината от 70-годишното управление на Нейно Величество, херцогът и херцогинята на Съсекс бяха виждани рядко - веднъж на Парада на знамената и на църковна служба. Меган и Хари нямаха официална роля за тези събития.

От документалния филм разбираме, че по това време Хари и Меган са били домакини на „спокойно“ градинско парти в имението Уиндзор. Имало е торта за рождения ден на малката Лилибет, балони, украса и непринудено настроение.

На партито фотографът и приятел на семейството, Мизан Хариман, снима портрет на дъщерята на Меган и Хари.

Той присъства на пикника със съпругата и децата си.

Други, които са имали оказаната чест да присъстват са: Зара и Майк Тиндал с децата си, Чарли ван Страубензи, който е кръстник на Арчи и брат му Том, кръстник на Шарлот.

Зрителите могат да видят и други съкровени моменти от света на двойката.

Детайли от всекидневния им живот в Калифорния, празнуване на рождени дни, кадри от безметежни дни на плажа, игри с децата в задния двор.

Херцогът и херцогинята изглеждат като нормално семейство, което иска спокойно да се наслаждава на любовта си.

Разбира се, критиците на двойката са уверени, че всичко показано е добре режисирано и подготвено с цел да подобри публичния имидж на Меган и Хари.

