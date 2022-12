Хари и Меган: Обявяването на годежа ни беше режисирано

И злязоха първите три епизода от документалния филм за семейния живот на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл. Двойката говори за живота в кралското семейство, натрапването на пресата и расизма.

В началото на първия епизод са показани видеоклипове и снимки от личния архив на семейството. На тях се вижда предимно как двойката се забавлява със сина си Арчи.

След това Хари и Меган разказват за запознанството, началото на връзката и годежа си. Във филма, излъчван в платформата Netflix, е показана и снимка от първата среща на влюбените, която се състояла в ресторант.

„Обявяването на годежа ни и интервюто, което дадохме след това, беше режисирано риалити шоу”, споделя Меган.

По време на първия едночасов епизод, който включва интервю с двойката, както и клипове от видео дневник, Хари казва: „Това е задължение и служба и аз се чувствам като част от това семейство, мое задължение е да разкрия тези експлоатации и подкупи, които се случват в нашите медии. Моята работа е да пазя семейството си в безопасност. Но естеството на това да съм роден в тази позиция... и нивото на омраза, което се разпалва през последните три години, особено срещу жена ми и сина ми, като цяло съм загрижен за безопасността на моето семейство."

Хари описва връзката между него и Меган като страхотна любовна история, добавяйки: „Мисля, че за толкова много хора в семейството, особено за мъжете, може да има изкушение да се оженят за някого, а не за някого, с когото може би ти е писано да бъдеш. Разликата между вземането на решения с главата или сърцето."



За Меган казва: „Тя пожертва всичко, което някога е знаела, свободата, която имаше, за да се присъедини към мен в моя свят. И след това доста скоро след това аз пожертвах всичко, което познавам, за да се присъединя към нея в нейния свят.“

Излъчените епизоди обхващат редица теми - включително расизма и трудните отношения на двойката с таблоидите. Говорейки във втори епизод, Хари казва, че членовете на кралското семейство са се запитали защо Меган трябва да бъде защитена от заглавията във вестниците.

„Посоката от двореца беше да не казваме нищо“, казва Хари. „Но това, което хората трябва да разберат, е, че що се отнася до голяма част от семейството, всичко, на което е била подложена тя, те също са били подложени на това. Казах им „разликата тук е расовият елемент“.

