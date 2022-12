Експерти: Меган и Хари създават собствен кралски двор в САЩ

М еган и Хари създават свой собствен кралски двор в Америка, казват експертите във Великобритания, съобщи ДПА.

Появата на първите три епизода от документалната поредица за херцозите на Съсекс провокира множество реакции.

„Би Би Си“, „Гардиън“ и „Дейли мейл“ стартираха блогове на живо, а телевизионните новини започват с анонса, в който принц Хари обвинява семейството си в предразсъдъци по адрес на съпругата му заради смесената ѝ раса.

Меган характеризира британските медии като "целящи да я унищожат".

Кралските коментатори и експерти, които бяха активизирани с пълна сила по повод смъртта на кралица Елизабет Втора, сега анализират поведението на херцога и херцогинята.

Филмът на Netflix е заснет между 2020 г. и 2022 г. Приключен е преди смъртта на кралицата през септември.

Принц Хари обвини кралския двор в "мръсна игра" заради теч на информация

Трейлърите на епизодите, които ще бъдат пуснати на 15 декември, създават впечатлението за още по-влошени отношения между синовете на крал Чарлз Трети и техните съпруги.

Полин Макларън, професор по потребителски изследвания в Лондонския университет, каза, че „изглежда, по някакъв начин, Меган и Хари се стремят да създадат свой собствен кралски двор.“

Harry & Meghan reminisce about their whirlwind first dance as husband and wife.

Volume I: Now Streaming

Volume II: December 15 pic.twitter.com/EKDx3hPmuS