Принц Хари: Искам да си върна баща си и брат си

Х ерцогът на Съсекс принц Хари казва, че иска „да си върне“ баща си и брат си по време на интервю за британския телевизионен канал Ай Ти Ви, което трябва да бъде излъчено тази неделя, два дни преди публикуването на мемоарите му, предаде БТА.

В отделно интервю за американския канал Си Би Ес, което трябва да бъде излъчено в същия ден, Хари също така критикува Бъкингамския дворец, че не е успял да защити него и съпругата му, преди те да се оттеглят като пълноправни членове на кралското семейство.

И двете медии пуснаха предварително откъси от разговорите на херцога, преди пълните интервюта да бъдат излъчени в телевизионен ефир.

Prince Harry tells @andersoncooper he was the target of press leaks after private conversations with members of the Royal Family. https://t.co/0xN8FdapYV pic.twitter.com/FRKfp8AVKp