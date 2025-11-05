„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

Х оливудски източник разкрива пред Page Six, че когато става дума за Меган Маркъл и принц Хари, „не само че няма никакъв апетит за тях в Лос Анджелис, но и са изчерпали цялата добра воля, която някога са имали“. Друг източник допълва: „На хората вече им писна.“

Netflix охлажда отношенията си с двойката

Стрийминг гигантът Netflix наскоро понижи договора си с известните херцог и херцогиня. Първоначално двамата подписаха многогодишна сделка за 100 милиона долара, която току-що беше подновена като „договор с предимство“. Според източник на Page Six, двойката не демонстрира особени умения в бизнеса. „Те са просто безнадеждни в професионална среда“, коментира източникът.

По думите му, принц Хари дори се явил със закъснение на среща с представители на Netflix и след това поискал чаша горещ шоколад — любимата му напитка.

Hollywood has ‘soured’ on Prince Harry and Meghan Markle: sources https://t.co/JbfLgXbxox pic.twitter.com/B054Xb6Ok2 — Page Six (@PageSix) November 5, 2025

Историята напомня подобен случай, описан от служител на Spotify, който сподели пред Vanity Fair, че Хари поискал същото питие, но „в офиса нямало горещ шоколад, затова служителите се втурнали да купят“.

В доклада се посочва още: „На Хари беше предложена идея — какво ще стане, ако всяка седмица прави ревю на различен горещ шоколад, докато разговаря с приятел... но той и екипът му я отхвърлиха.“

(Според информация, двойката е подписала тригодишен договор на стойност 20 милиона долара със Spotify, който приключи през 2023 г. след един сезон на подкаста на Маркъл „Archetypes“. От април до юни 2025 г. Маркъл води подкаст, наречен „Confessions of a Female Founder“, продуциран от Lemonada Media.)

„Меган контролира всичко“

По думите на източници, Меган Маркъл, която участва в два сезона на Netflix сериала „С любов, Меган“, също среща свои предизвикателства. „Тя е убедена, че е по-умна от всички и се държи пренебрежително“, казва източникът.

Друг добавя: „Тя е тази, която контролира всичко в двойката.“

В статия на Vanity Fair от януари 2025 г. се цитира анонимен човек, работещ по медийни проекти, който описва преживяването си с Маркъл като „наистина, наистина, наистина ужасно. Много болезнено.“

„Беше несправедливо — какво всъщност можеха да направят служителите им по въпроса?“, казва източник пред Page Six. „Тъй като източниците са анонимни, твърденията не могат да бъдат опровергани.“

В публикация на Hollywood Reporter от септември 2024 г. се твърди, че служители са били „ужасени от Меган“.

„Тя унижава хората, не приема съвети. И двамата са лоши в вземането на решения, постоянно си променят мнението. Хари е много, много чаровен човек — не се преструва — но е прекалено склонен да угажда. А тя просто е ужасна“, казва източник, близък до двойката.

Източник: Getty Images

Нови проекти на хоризонта

Все пак не всичко е мрачно за бившите членове на британското кралско семейство. Друг източник разкри пред Page Six през юли, че Хари и Меган подготвят нови телевизионни проекти.

Източници от индустрията също твърдят, че главният изпълнителен директор на Netflix Тед Сарандос остава голям техен фен и често вечеря с двойката.

Споразумението им за „първи поглед“ е подобно на това, което имат Барак и Мишел Обама със своята продуцентска компания Higher Ground.

Меган подчерта значението на новия договор по време на срещата на върха на най-влиятелните жени на списание Fortune във Вашингтон през октомври, наричайки го „невероятен знак за силата на нашето партньорство“.

„Това е вълнуващо, защото ни дава гъвкавост първо да се обърнем към нашите партньори, а после едновременно да предлагаме съдържание, което може да не е подходящо за Netflix, но да намери дом другаде“, обясни тя.

Двойката вече има успех с документалния сериал „Хари и Меган“, макар следващите им проекти — „Сърцето на непобедимия“ и „Поло“ — да получиха далеч по-слабо внимание. Междувременно Меган развива и своята модна линия As Ever, от която наскоро представи празнична колекция.