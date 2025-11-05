Любопитно

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

5 ноември 2025, 10:33
„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган
Източник: Getty Images

Х оливудски източник разкрива пред Page Six, че когато става дума за Меган Маркъл и принц Хари, „не само че няма никакъв апетит за тях в Лос Анджелис, но и са изчерпали цялата добра воля, която някога са имали“. Друг източник допълва: „На хората вече им писна.“

  • Netflix охлажда отношенията си с двойката

Стрийминг гигантът Netflix наскоро понижи договора си с известните херцог и херцогиня. Първоначално двамата подписаха многогодишна сделка за 100 милиона долара, която току-що беше подновена като „договор с предимство“. Според източник на Page Six, двойката не демонстрира особени умения в бизнеса. „Те са просто безнадеждни в професионална среда“, коментира източникът.

По думите му, принц Хари дори се явил със закъснение на среща с представители на Netflix и след това поискал чаша горещ шоколад — любимата му напитка.

Историята напомня подобен случай, описан от служител на Spotify, който сподели пред Vanity Fair, че Хари поискал същото питие, но „в офиса нямало горещ шоколад, затова служителите се втурнали да купят“.

В доклада се посочва още: „На Хари беше предложена идея — какво ще стане, ако всяка седмица прави ревю на различен горещ шоколад, докато разговаря с приятел... но той и екипът му я отхвърлиха.“

(Според информация, двойката е подписала тригодишен договор на стойност 20 милиона долара със Spotify, който приключи през 2023 г. след един сезон на подкаста на Маркъл „Archetypes“. От април до юни 2025 г. Маркъл води подкаст, наречен „Confessions of a Female Founder“, продуциран от Lemonada Media.)

  • „Меган контролира всичко“

По думите на източници, Меган Маркъл, която участва в два сезона на Netflix сериала „С любов, Меган“, също среща свои предизвикателства. „Тя е убедена, че е по-умна от всички и се държи пренебрежително“, казва източникът.
Друг добавя: „Тя е тази, която контролира всичко в двойката.“

В статия на Vanity Fair от януари 2025 г. се цитира анонимен човек, работещ по медийни проекти, който описва преживяването си с Маркъл като „наистина, наистина, наистина ужасно. Много болезнено.“

„Беше несправедливо — какво всъщност можеха да направят служителите им по въпроса?“, казва източник пред Page Six. „Тъй като източниците са анонимни, твърденията не могат да бъдат опровергани.“

В публикация на Hollywood Reporter от септември 2024 г. се твърди, че служители са били „ужасени от Меган“.

„Тя унижава хората, не приема съвети. И двамата са лоши в вземането на решения, постоянно си променят мнението. Хари е много, много чаровен човек — не се преструва — но е прекалено склонен да угажда. А тя просто е ужасна“, казва източник, близък до двойката.

Източник: Getty Images
  • Нови проекти на хоризонта

Все пак не всичко е мрачно за бившите членове на британското кралско семейство. Друг източник разкри пред Page Six през юли, че Хари и Меган подготвят нови телевизионни проекти.

Източници от индустрията също твърдят, че главният изпълнителен директор на Netflix Тед Сарандос остава голям техен фен и често вечеря с двойката.

Споразумението им за „първи поглед“ е подобно на това, което имат Барак и Мишел Обама със своята продуцентска компания Higher Ground.

Меган подчерта значението на новия договор по време на срещата на върха на най-влиятелните жени на списание Fortune във Вашингтон през октомври, наричайки го „невероятен знак за силата на нашето партньорство“.

„Това е вълнуващо, защото ни дава гъвкавост първо да се обърнем към нашите партньори, а после едновременно да предлагаме съдържание, което може да не е подходящо за Netflix, но да намери дом другаде“, обясни тя.

Двойката вече има успех с документалния сериал „Хари и Меган“, макар следващите им проекти — „Сърцето на непобедимия“ и „Поло“ — да получиха далеч по-слабо внимание. Междувременно Меган развива и своята модна линия As Ever, от която наскоро представи празнична колекция.

Източник: pagesix.com    
Меган Маркъл и принц Хари Netflix договор Spotify подкаст Холивудска кариера Професионални неуспехи Поведение на Меган Маркъл
Последвайте ни

По темата

Силен трус удари Гърция

Силен трус удари Гърция

Медени вълшебства

Медени вълшебства

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв 2" на Теменужка Петкова

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
OMV представя MaxxMotion Super 100 Plus гориво от ново поколение с иновативната формула CleanTech+

OMV представя MaxxMotion Super 100 Plus гориво от ново поколение с иновативната формула CleanTech+

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 15 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 14 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 10 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 16 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

България Преди 33 минути

По думите му корекции по някои от параметрите на проектобюджета не са възможни

<p>Тежко поражение: Братът на Джей Ди Ванс&nbsp;загуби изборите&nbsp;</p>

Братът на Джей Ди Ванс загуби изборите в Синсинати със 78%

Свят Преди 53 минути

Ванс подкрепи брат си през май - „Той е добър човек с желание да служи на общността си. Излезте и гласувайте за него!“

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Свят Преди 1 час

Родители споделиха шокиращия инцидент с предупреждение - „не спете с нищо, което се зарежда в леглото ви или близо до него“

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

Заседанието на НСТС няма да се състои

Заседанието на НСТС няма да се състои

България Преди 1 час

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

България Преди 1 час

Тежкият инцидент е станал по обяд

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

България Преди 1 час

Той е криминално проявен и осъждан, посочиха от полицията

<p>&quot;Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал&quot;</p>

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

България Преди 2 часа

Тол системата е засякла за един месец 37 900 нарушители

Почитаме светец и съпругата му, обезглавени заради вярата си

Почитаме светец и съпругата му, обезглавени заради вярата си

Любопитно Преди 2 часа

Свети Галактион и съпругата му Епистима живели в Сирия в средата на трети век по времето на император Деций

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

Свят Преди 2 часа

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите

<p>Новият кмет на Ню Йорк - мюсюлманин и демократ</p>

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Зохран Мамдани ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първият човек от южноазиатски произход и първият роден в Африка, заемащ кметския пост

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

Свят Преди 3 часа

Пийт Хегсет сподели клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира

<p>Швейцария е &quot;обезпокоена&quot; от&nbsp;Тръмп</p>

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Свят Преди 3 часа

Върху голям брой швейцарски стоки е наложено общо мито от 39%

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Свят Преди 3 часа

Има данни за ранени и загинали, съобщи полицейското управление в Луивил

<p>Путин: Русия създаде уникални оръжия с колосална основа за бъдещето</p>

Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“

Свят Преди 3 часа

Путин същевременно отбеляза, че разузнавателен кораб на НАТО се е намирал в близост до изпитателната зона на „Буревестник“

САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

Свят Преди 3 часа

Издаден е и лиценз, позволяващ определени трансакции, свързани с използването на три по-рано санкционирани летателни апарата на Лукашенко и „Славкалий“

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Всички пъти, в които Даяна е нарушавала кралския протокол

Edna.bg

Лапунов от „Игри на волята“: Мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Edna.bg

Моци: Не се намираме в най-добрата си форма, но ще станем шампион по трудния начин

Gong.bg

Потвърдено: Нова звездна двойка на България

Gong.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg

Задава се ново затопляне

Nova.bg